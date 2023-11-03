Массовые обыски начались в гостиницах Санкт-Петербурга

Posted 3 ноября 2023, 07:34
Published 3 ноября 2023, 07:34
Modified 3 ноября 2023, 07:48
Updated 3 ноября 2023, 07:48
Причиной стало нарушение требований Жилищного кодекса России, который запрещает использование жилых помещений в многоквартирных домах для гостиничных услуг. Однако в Центральном районе организовали коммерческую деятельность, предоставляя места для краткосрочного проживания.
При этом выявили большое количество нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Теперь провели обыски в гостиницах.
«В результате были выявлены случаи предоставления гостиничных услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности проживающих в них людей», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что сейчас принимаются меры для устранения нарушений. А по факту случившегося возбудили уголовное дело.