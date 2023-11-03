Массовые обыски начались в гостиницах Санкт-Петербурга

Причиной стало нарушение требований Жилищного кодекса России, который запрещает использование жилых помещений в многоквартирных домах для гостиничных услуг. Однако в Центральном районе организовали коммерческую деятельность, предоставляя места для краткосрочного проживания.



При этом выявили большое количество нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Теперь провели обыски в гостиницах.