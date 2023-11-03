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Posted 3 ноября 2023, 07:34

Published 3 ноября 2023, 07:34

Modified 3 ноября 2023, 07:48

Updated 3 ноября 2023, 07:48

Массовые обыски начались в гостиницах Санкт-Петербурга

Массовые обыски начались в гостиницах Санкт-Петербурга

3 ноября 2023, 07:34
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге устроили обыски в гостиницах, которые находятся в Центральном районе, сообщили в региональном УСКР.

Причиной стало нарушение требований Жилищного кодекса России, который запрещает использование жилых помещений в многоквартирных домах для гостиничных услуг. Однако в Центральном районе организовали коммерческую деятельность, предоставляя места для краткосрочного проживания.

При этом выявили большое количество нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Теперь провели обыски в гостиницах.

«В результате были выявлены случаи предоставления гостиничных услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности проживающих в них людей», — уточнили в Следкоме.

Отмечается, что сейчас принимаются меры для устранения нарушений. А по факту случившегося возбудили уголовное дело.

#Илья Протвинов#Происшествия#Санкт-Петербург#Центральный район#Уголовное дело#Обыски
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