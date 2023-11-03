Какое блюдо категорически нельзя есть на ужин

Posted 2 ноября 2023, 22:21
Published 2 ноября 2023, 22:21
Modified 2 ноября 2023, 22:29
Updated 2 ноября 2023, 22:29
По словам специалиста, после такого ужина сжечь калории не удастся.
«Жареная картошка с мясом — это огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, которые превратятся в организме в жировую массу и сохранятся про запас на долгие годы на нашей талии», — сказала Михалева.
Вечерний прием такой пищи также нарушит выработку «жиросжигающих» гормонов в ночное время и простимулирует выброс инсулина. Именно последний вызывает образование висцерального жира в организме.
Для тех, кто следит за своим питанием, врач порекомендовала принимать пищу за три часа до сна, чтобы она успела перевариться. Еда при этом должна быть легкой — это могут быть, например, нежирные сорта мяса и рыбы, творог, крупы и овощи с зеленью.