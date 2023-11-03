Какое блюдо категорически нельзя есть на ужин

Для тех, кто следит за своим питанием, врач порекомендовала принимать пищу за три часа до сна, чтобы она успела перевариться. Еда при этом должна быть легкой — это могут быть, например, нежирные сорта мяса и рыбы, творог, крупы и овощи с зеленью.