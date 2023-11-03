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Posted 2 ноября 2023, 22:21

Published 2 ноября 2023, 22:21

Modified 2 ноября 2023, 22:29

Updated 2 ноября 2023, 22:29

Какое блюдо категорически нельзя есть на ужин

Какое блюдо категорически нельзя есть на ужин

2 ноября 2023, 22:21
Один из самых опасных ужинов — это жареная картошка с мясом, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

По словам специалиста, после такого ужина сжечь калории не удастся.

«Жареная картошка с мясом — это огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, которые превратятся в организме в жировую массу и сохранятся про запас на долгие годы на нашей талии», — сказала Михалева.

Вечерний прием такой пищи также нарушит выработку «жиросжигающих» гормонов в ночное время и простимулирует выброс инсулина. Именно последний вызывает образование висцерального жира в организме.

Для тех, кто следит за своим питанием, врач порекомендовала принимать пищу за три часа до сна, чтобы она успела перевариться. Еда при этом должна быть легкой — это могут быть, например, нежирные сорта мяса и рыбы, творог, крупы и овощи с зеленью.

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#Питание#Овощи#Рыба#Ужин#Мясо#Творог#Калории#Крупы#Зелень#Углеводы#Жир#Талия#Инсулин#Картошка#Гормоны#Перевариваемость
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