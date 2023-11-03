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Posted 3 ноября 2023, 17:33

Published 3 ноября 2023, 17:33

Modified 3 ноября 2023, 17:35

Updated 3 ноября 2023, 17:35

Эндокринолог дала 10 советов, как сбросить вес без походов в спортзал

Эндокринолог дала 10 советов, как сбросить вес без походов в спортзал

3 ноября 2023, 17:33
Фото: Midjourney.
Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова выбрала ТОП-10 самых действенных советов для тех, кто хочет сбросить вес, не истязая себя физическими нагрузками в спортзале, пишет Российская газета.

1. На завтрак ешьте яйца, куриную грудку, рыбу, греческий йогурт и т. д. Эти продукты богаты белком, который помогает контролировать уровень сахара в крови и наращивать мышечную массу.

2. Следите за размером порций, для этого лучше всего использовать маленькие тарелки.

3. Пейте достаточно воды — это уменьшит чувство голода и поможет пищеварительной системе.

4. Ограничьте употребление продуктов, содержащих сахар.

5. Также постарайтесь пить меньше кофе. Для большинства этот напиток полезен, но, например, людям с диабетом кофеин может затруднить контроль уровня глюкозы.

6. Записывайте, что вы едите, и реакции организма на эти продукты. Такие симптомы, как усталость, расстройство пищеварения и плохой сон, иногда могут указывать на метаболический дисбаланс.

7. Избегайте сладких напитков, в том числе покупные соки и тем более газировку. Они не несут никакой питательной ценности, но содержат много сахара.

8. Наладьте свой сон, хронический недосып со временем обнулит все усилия по похудению.

9. Ешьте больше некрахмалистых овощей (морковь, болгарский перец). Исследования показывают, что их употребление приводит к заметной потере веса у здоровых людей и снижает риск ожирения.

10. Ограничьте употребление алкоголя. Это «пустые калории», которые к тому же вызывают воспаление в организме. Чрезмерное употребление алкогольных напитков способствует ожирению.

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