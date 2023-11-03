Доктор объяснил, кому следует отказаться от кофе навсегда

Ограничить употребление этого бодрящего напитка следует тем, кто склонен к нервному перевозбуждению или бессоннице. Контролировать поглощаемую дозу также необходимо людям, страдающим мочекаменной болезнью, так как конечным продуктом метаболизма кофеина является мочевая кислота, и избыточное употребление кофе способствует образованию камней в почках.