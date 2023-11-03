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Posted 2 ноября 2023, 23:01

Published 2 ноября 2023, 23:01

Modified 2 ноября 2023, 23:04

Updated 2 ноября 2023, 23:04

Доктор объяснил, кому следует отказаться от кофе навсегда

Доктор объяснил, кому следует отказаться от кофе навсегда

2 ноября 2023, 23:01
Фото: Midjourney.
Любимый напиток в действительности может нанести здоровью серьезный вред, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

Полностью забыть про кофе придется людям с гипертоническим заболеванием или нарушением сердечного ритма, сказал доктор.

Ограничить употребление этого бодрящего напитка следует тем, кто склонен к нервному перевозбуждению или бессоннице. Контролировать поглощаемую дозу также необходимо людям, страдающим мочекаменной болезнью, так как конечным продуктом метаболизма кофеина является мочевая кислота, и избыточное употребление кофе способствует образованию камней в почках.

В качестве альтернативы можно перейти на декофеинизированный кофе. Он содержит те же полезные вещества, включая антиоксиданты, что и традиционный напиток.

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#Здоровье#Кофе#Антиоксиданты#Бессонница#Гипертоническое заболевание#Нарушение сердечного ритма#Нервное перевозбуждение#Мочекаменная болезнь#Мочевая кислота#Декофеинизированный кофе
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