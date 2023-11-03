Доктор объяснил, кому следует отказаться от кофе навсегда

Posted 2 ноября 2023, 23:01
Published 2 ноября 2023, 23:01
Modified 2 ноября 2023, 23:04
Updated 2 ноября 2023, 23:04
Полностью забыть про кофе придется людям с гипертоническим заболеванием или нарушением сердечного ритма, сказал доктор.
Ограничить употребление этого бодрящего напитка следует тем, кто склонен к нервному перевозбуждению или бессоннице. Контролировать поглощаемую дозу также необходимо людям, страдающим мочекаменной болезнью, так как конечным продуктом метаболизма кофеина является мочевая кислота, и избыточное употребление кофе способствует образованию камней в почках.
В качестве альтернативы можно перейти на декофеинизированный кофе. Он содержит те же полезные вещества, включая антиоксиданты, что и традиционный напиток.