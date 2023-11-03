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Posted 3 ноября 2023, 07:56

Published 3 ноября 2023, 07:56

Modified 3 ноября 2023, 07:59

Updated 3 ноября 2023, 07:59

Более 10 иностранцев задержали за нападения на людей в Санкт-Петербурге

Более 10 иностранцев задержали за нападения на людей в Санкт-Петербурге

3 ноября 2023, 07:56
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые нападали на людей и провоцировали на драки, сообщили в региональном УСКР.

Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана и Таджикистана, все они находятся под стражей. Они в 2023 году нападали на людей и провоцировали драки в общественных местах.

«Сейчас устанавливается местонахождение других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов преступлений», — уточнили в управлении.

Отмечается, что по факту хулиганства возбудили уголовное дело. Добавим, что удалось задержать еще одного подельника фигурантов, ему сейчас 18 лет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Санкт-Петербург#Уголовное дело#Задержание
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