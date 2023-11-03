Более 10 иностранцев задержали за нападения на людей в Санкт-Петербурге

Posted 3 ноября 2023, 07:56
Published 3 ноября 2023, 07:56
Modified 3 ноября 2023, 07:59
Updated 3 ноября 2023, 07:59
Среди задержанных есть уроженцы Азербайджана и Таджикистана, все они находятся под стражей. Они в 2023 году нападали на людей и провоцировали драки в общественных местах.
«Сейчас устанавливается местонахождение других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов преступлений», — уточнили в управлении.
Отмечается, что по факту хулиганства возбудили уголовное дело. Добавим, что удалось задержать еще одного подельника фигурантов, ему сейчас 18 лет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.