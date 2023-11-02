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Posted 2 ноября 2023, 20:32

Published 2 ноября 2023, 20:32

Modified 2 ноября 2023, 20:34

Updated 2 ноября 2023, 20:34

Врач рассказал, почему не стоит пить много воды

Врач рассказал, почему не стоит пить много воды

2 ноября 2023, 20:32
Фото: 1MI.
Чрезмерное употребление простой воды может негативно сказаться на здоровье, пояснил врач Стюарт Фишер газете Daily Mail.

Чрезмерное количество жидкости в организме способно спровоцировать судороги и потерю сознания, сказал Фишер. По его словам, нормой считается употребление ежедневно до восьми стаканов воды. Но если столько выпить за час-два, случится гипонатриемия.

При таком состоянии наблюдается сильное снижение уровня натрия в плазме крови и оно может быть опасным.

К симптомам гипонатриемии относятся следующие:

— Потеря сознания;

— Дезориентация;

— Судороги.

В таком состоянии Стюарт Фишер рекомендует как можно скорее обращаться к медикам.

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#Здоровье#Питание#Вода#Медицина#Судороги#Потеря сознания#Гипонатриемия
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