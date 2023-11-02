Врач рассказал, почему не стоит пить много воды

Posted 2 ноября 2023, 20:32
Published 2 ноября 2023, 20:32
Modified 2 ноября 2023, 20:34
Updated 2 ноября 2023, 20:34
Чрезмерное количество жидкости в организме способно спровоцировать судороги и потерю сознания, сказал Фишер. По его словам, нормой считается употребление ежедневно до восьми стаканов воды. Но если столько выпить за час-два, случится гипонатриемия.
При таком состоянии наблюдается сильное снижение уровня натрия в плазме крови и оно может быть опасным.
К симптомам гипонатриемии относятся следующие:
— Потеря сознания;
— Дезориентация;
— Судороги.
В таком состоянии Стюарт Фишер рекомендует как можно скорее обращаться к медикам.