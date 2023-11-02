В Санкт-Петербурге провели суд в стриптиз-клубе на Рубинштейна

Posted 2 ноября 2023, 16:47
Published 2 ноября 2023, 16:47
Modified 2 ноября 2023, 16:54
Updated 2 ноября 2023, 16:54
Речь на заседании шла о помещении на Рубинштейна, 11А, где на 42 «квадратах» оборудован стриптиз-клуб.
Незаконную перепланировку зафиксировали представители администрации Центрального района. Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка.
Сначала чиновники направили предписание с требованием устранить нарушения, но его проигнорировали. Тогда представитель администрации обратился с иском в суд к собственникам. Истец потребовал вернуть помещение в прежнее состояние, на это отводится три месяца. Если же ответчик не уложится в этот срок, то за каждый день просрочки истец требует по пять тысяч рублей.
«В ходе рассмотрения дела судья приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», — уточнило издание.