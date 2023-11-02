В Санкт-Петербурге провели суд в стриптиз-клубе на Рубинштейна

Сначала чиновники направили предписание с требованием устранить нарушения, но его проигнорировали. Тогда представитель администрации обратился с иском в суд к собственникам. Истец потребовал вернуть помещение в прежнее состояние, на это отводится три месяца. Если же ответчик не уложится в этот срок, то за каждый день просрочки истец требует по пять тысяч рублей.