В 2023 году механизм «зонтичных» поручительств КМСП привлек 181 млрд рублей кредитов

Posted 2 ноября 2023, 07:40
Published 2 ноября 2023, 07:40
Modified 2 ноября 2023, 07:40
Updated 2 ноября 2023, 07:40
Благодаря правительственному инструменту господдержки предпринимателям обеспечено на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период 2022 года, пишет tass.ru.
«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве примера он привел ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом теперь заемщики, по словам Исаевича, могут привлекать средства на удобных для них условиях. В частности, покрывая до половины суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают предоставление залога для предпринимателей. Они ничего не стоят бизнесу (обязательства по оплате комиссии — на кредитной организации) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, заключил генеральный директор КМСП.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в лидеры среди субъектов РФ вышли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В этих регионах бизнесом привлечено в качестве «зонтичных» поручительств соответственно 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей. Среди лучших также названы Краснодарский край и Свердловская область, где бизнесу с января по сентябрь выделили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
В течение девяти месяцев текущего года в сфере гостиниц и общепита отмечался наиболее выраженный прирост финансовой помощи МСП. Увеличившись в 1,8 раза, в этих отраслях общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства составила 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала зарегистрировали 1,5-кратный прирост, до общей отметки в 1,4 миллиарда рублей.
Первенство среди банков по объему выдачи кредитов — за Альфа-Банком, который под «зонтичные» поручительства выдал 59 миллиардов рублей кредитов. На втором месте находится Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем — банк ВТБ с суммой 25 миллиардов рублей.
Стоит напомнить, что механизм «зонтичных» поручительств запущен в соответствии с инициативой Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот процесс курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.