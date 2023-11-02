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Posted 2 ноября 2023, 07:40

Published 2 ноября 2023, 07:40

Modified 2 ноября 2023, 07:40

Updated 2 ноября 2023, 07:40

В 2023 году механизм «зонтичных» поручительств КМСП привлек 181 млрд рублей кредитов

В 2023 году механизм «зонтичных» поручительств КМСП привлек 181 млрд рублей кредитов

2 ноября 2023, 07:40
Фото: 1MI.
Малый и средний бизнес сумел привлечь под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей. Такие данные за девять месяцев 2023 года озвучила Корпорация МСП.

Благодаря правительственному инструменту господдержки предпринимателям обеспечено на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период 2022 года, пишет tass.ru.

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве примера он привел ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом теперь заемщики, по словам Исаевича, могут привлекать средства на удобных для них условиях. В частности, покрывая до половины суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают предоставление залога для предпринимателей. Они ничего не стоят бизнесу (обязательства по оплате комиссии — на кредитной организации) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, заключил генеральный директор КМСП.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в лидеры среди субъектов РФ вышли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В этих регионах бизнесом привлечено в качестве «зонтичных» поручительств соответственно 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей. Среди лучших также названы Краснодарский край и Свердловская область, где бизнесу с января по сентябрь выделили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.

В течение девяти месяцев текущего года в сфере гостиниц и общепита отмечался наиболее выраженный прирост финансовой помощи МСП. Увеличившись в 1,8 раза, в этих отраслях общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства составила 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала зарегистрировали 1,5-кратный прирост, до общей отметки в 1,4 миллиарда рублей.

Первенство среди банков по объему выдачи кредитов — за Альфа-Банком, который под «зонтичные» поручительства выдал 59 миллиардов рублей кредитов. На втором месте находится Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем — банк ВТБ с суммой 25 миллиардов рублей.

Стоит напомнить, что механизм «зонтичных» поручительств запущен в соответствии с инициативой Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот процесс курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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