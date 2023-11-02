В 2023 году механизм «зонтичных» поручительств КМСП привлек 181 млрд рублей кредитов

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве примера он привел ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом теперь заемщики, по словам Исаевича, могут привлекать средства на удобных для них условиях. В частности, покрывая до половины суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают предоставление залога для предпринимателей. Они ничего не стоят бизнесу (обязательства по оплате комиссии — на кредитной организации) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, заключил генеральный директор КМСП.