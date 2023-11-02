У этих знаков Зодиака самая развитая интуиция

Posted 1 ноября 2023, 22:43
Published 1 ноября 2023, 22:43
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Все люди находятся под властью четырех стихий, отметила астролог. Земля отвечает за рациональное отношение к происходящему. Огонь ведет к активности и импульсивности. Наконец, воздуху легче встраиваться в потоки информации и общаться с другими людьми.
Самой развитой интуицией обладают Рак, Скорпион и Рыбы, потому что они относятся к стихии воды.
«Люди этих знаков способны пропускать через себя события и с легкостью улавливать тончайшие изменения во внешней среде. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях», — утверждает Стрельцова.