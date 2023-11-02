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Posted 1 ноября 2023, 22:43

Published 1 ноября 2023, 22:43

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

У этих знаков Зодиака самая развитая интуиция

У этих знаков Зодиака самая развитая интуиция

1 ноября 2023, 22:43
Фото: Midjourney.
Рожденные под знаком воды более чувствительны и эмоциональны, рассказала астролог Татьяна Стрельцова в интервью порталу «Москва 24».

Все люди находятся под властью четырех стихий, отметила астролог. Земля отвечает за рациональное отношение к происходящему. Огонь ведет к активности и импульсивности. Наконец, воздуху легче встраиваться в потоки информации и общаться с другими людьми.

Самой развитой интуицией обладают Рак, Скорпион и Рыбы, потому что они относятся к стихии воды.

«Люди этих знаков способны пропускать через себя события и с легкостью улавливать тончайшие изменения во внешней среде. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях», — утверждает Стрельцова.
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