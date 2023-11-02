Стало известны размеры гонораров российских звезд за новогодние корпоративы

Posted 2 ноября 2023, 05:54
Published 2 ноября 2023, 05:54
Modified 2 ноября 2023, 06:00
Updated 2 ноября 2023, 06:00
Среди самых популярных исполнителей указаны Филипп Киркоров, Баста, Григорий Лепс и Полина Гагарина. Стоимость их выступления в течение 45 минут составляет от семи до десяти миллионов рублей.
Издание пишет, что востребованы и артисты, набиравшие популярность в 90-х и 2000-х годах. Леонид Агутин и группа «Руки Вверх!» предлагают свои концерты за сумму от 3,5 до 5 миллионов рублей.
Что касается молодых артистов, то за выступление певицы Zivert и Анны Asti придется заплатить от трех до пяти миллионов рублей.