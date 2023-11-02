Синоптик Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на праздники

Posted 2 ноября 2023, 16:33
Published 2 ноября 2023, 16:33
Modified 2 ноября 2023, 16:43
Updated 2 ноября 2023, 16:43
Издание Spb.Kp пишет со ссылкой на слова эксперта, что праздничные выходные, которые продлятся целых три дня в честь Дня народного единства, не будут прохладными. Погода в северной столице с 4 по 6 ноября снова порадует горожан теплом.
«Беспокоиться о похолодании не нужно. Впереди нас ждет теплая погода в продолжительные выходные, которые мы проведем с температурой от +5 до +8 градусов», — уточнил Колесов.
Добавим, что сейчас в северной столице температура составляет два градуса. Ночью она может опуститься до нуля градусов, а днем выпадет снег.