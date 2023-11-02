Синоптик Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на праздники

Издание Spb.Kp пишет со ссылкой на слова эксперта, что праздничные выходные, которые продлятся целых три дня в честь Дня народного единства, не будут прохладными. Погода в северной столице с 4 по 6 ноября снова порадует горожан теплом.



«Беспокоиться о похолодании не нужно. Впереди нас ждет теплая погода в продолжительные выходные, которые мы проведем с температурой от +5 до +8 градусов», — уточнил Колесов.