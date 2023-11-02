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Posted 2 ноября 2023, 16:33

Published 2 ноября 2023, 16:33

Modified 2 ноября 2023, 16:43

Updated 2 ноября 2023, 16:43

Синоптик Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на праздники

Синоптик Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на праздники

2 ноября 2023, 16:33
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге на предстоящих длинных выходных ожидается теплая погода, сообщил синоптик Александр Колесов.

Издание Spb.Kp пишет со ссылкой на слова эксперта, что праздничные выходные, которые продлятся целых три дня в честь Дня народного единства, не будут прохладными. Погода в северной столице с 4 по 6 ноября снова порадует горожан теплом.

«Беспокоиться о похолодании не нужно. Впереди нас ждет теплая погода в продолжительные выходные, которые мы проведем с температурой от +5 до +8 градусов», — уточнил Колесов.

Добавим, что сейчас в северной столице температура составляет два градуса. Ночью она может опуститься до нуля градусов, а днем выпадет снег.

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#Илья Протвинов#Общество#Погода#Петербург#Тепло#Температура
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