Пугачева вернулась в Россию

Posted 2 ноября 2023, 17:25
Published 2 ноября 2023, 17:25
Modified 2 ноября 2023, 17:27
Updated 2 ноября 2023, 17:27
Затем Пугачева села в чёрную «Камри» и уехала. Сообщается, что артистка приехала в Россию одна, и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) с ней не было.
Пугачева скрывала лицо платком, когда пересекала пограничный переход, рассказали подписчики канала, ставшие свидетелями её возвращения в Россию.
Алла Пугачева и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала СВО. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. Сообщалось, что она может находиться на Кипре, однако позднее эта информация не подтвердилась.