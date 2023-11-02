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Posted 2 ноября 2023, 17:25

Published 2 ноября 2023, 17:25

Modified 2 ноября 2023, 17:27

Updated 2 ноября 2023, 17:27

Пугачева вернулась в Россию

Пугачева вернулась в Россию

2 ноября 2023, 17:25
Фото: 1MI.
Певица въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области, сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

Затем Пугачева села в чёрную «Камри» и уехала. Сообщается, что артистка приехала в Россию одна, и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) с ней не было.

Пугачева скрывала лицо платком, когда пересекала пограничный переход, рассказали подписчики канала, ставшие свидетелями её возвращения в Россию.

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала СВО. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. Сообщалось, что она может находиться на Кипре, однако позднее эта информация не подтвердилась.

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#Общество#Россия#СВО#Израиль#Кипр#Пугачева#Максим Галкин
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