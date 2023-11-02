Пугачева вернулась в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала СВО. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. Сообщалось, что она может находиться на Кипре, однако позднее эта информация не подтвердилась.