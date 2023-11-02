Почему ни в коем случае нельзя хранить бананы в холодильнике

Специалисты рекомендуют не хранить в холодильнике также некоторые другие виды овощей и фруктов. Размещать там также не стоит хлеб и яйца. При хранении в холодильной камере яйцо потеряет многие свои полезные свойства. А вот при комнатной температуре оно может храниться без проблем до четырех недель.