Почему ни в коем случае нельзя хранить бананы в холодильнике

Posted 1 ноября 2023, 22:30
Published 1 ноября 2023, 22:30
Modified 1 ноября 2023, 22:33
Updated 1 ноября 2023, 22:33
По словам специалиста, фрукт лучше размещать в специальной тарелке и оставлять на кухонном столе при комнатной температуре.
«У бананов ткани не приспособлены к холоду. Когда они попадают в низкие температуры, они погибают, поэтому и начинают чернеть», — пояснил эксперт.
Специалисты рекомендуют не хранить в холодильнике также некоторые другие виды овощей и фруктов. Размещать там также не стоит хлеб и яйца. При хранении в холодильной камере яйцо потеряет многие свои полезные свойства. А вот при комнатной температуре оно может храниться без проблем до четырех недель.