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Posted 1 ноября 2023, 22:30

Published 1 ноября 2023, 22:30

Modified 1 ноября 2023, 22:33

Updated 1 ноября 2023, 22:33

Почему ни в коем случае нельзя хранить бананы в холодильнике

Почему ни в коем случае нельзя хранить бананы в холодильнике

1 ноября 2023, 22:30
Фото: 1MI.
Низкие температуры негативно влияют на бананы, именно в холоде этот фрукт начинает стремительно чернеть и теряет свои полезные свойства, пишет Утро.ру со ссылкой на младшего научного сотрудника исследовательской лаборатории «Биотехнологии пищевых систем» Виктора Горбачева.

По словам специалиста, фрукт лучше размещать в специальной тарелке и оставлять на кухонном столе при комнатной температуре.

«У бананов ткани не приспособлены к холоду. Когда они попадают в низкие температуры, они погибают, поэтому и начинают чернеть», — пояснил эксперт.

Специалисты рекомендуют не хранить в холодильнике также некоторые другие виды овощей и фруктов. Размещать там также не стоит хлеб и яйца. При хранении в холодильной камере яйцо потеряет многие свои полезные свойства. А вот при комнатной температуре оно может храниться без проблем до четырех недель.

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#Питание#Овощи#Фрукты#Яйца#Бананы#Хлеб#Температура#Холодильник
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