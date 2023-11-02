Новости из 60-х: The Beatles выпустили новую песню «Now and Then!»

Маккартни объяснил, с какими трудностями столкнулась группа в 1995 году: «На демо-записи Джона пианино было немного плохо слышно. И в те дни, конечно, у нас не было технологии, чтобы сделать разделение… Мы немного выбились из сил, да и времени не было. „Now and Then“ просто лежала в шкафу».