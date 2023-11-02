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Posted 2 ноября 2023, 18:19

Published 2 ноября 2023, 18:19

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Новости из 60-х: The Beatles выпустили новую песню «Now and Then!»

Новости из 60-х: The Beatles выпустили новую песню «Now and Then!»

2 ноября 2023, 18:19
Фото: 1MI.
Ещё в середине 70-х её написал Джон Леннон, а в 1995 году демку Маккартни, Старру и Харрисону передала Йоко Оно. Но закончить работу над песней тогда было невозможно — не позволяли технологии, сообщает The Guardian.

Маккартни объяснил, с какими трудностями столкнулась группа в 1995 году: «На демо-записи Джона пианино было немного плохо слышно. И в те дни, конечно, у нас не было технологии, чтобы сделать разделение… Мы немного выбились из сил, да и времени не было. „Now and Then“ просто лежала в шкафу».

Спустя примерно 45–50 лет после создания песни, её доработали с помощью ПО, созданного командой режиссёра Питера Джексона. Голос Леннона аккуратно отделили от фортепианной дорожки и поставили в припев.

Куплеты на Маккартни, ударные на Старре, а гитара — архивные партии Джорджа Харрисона. Так что в сборе оказалась вся ливерпульская четвёрка.

Также был выпущен фильм о создании песни. Обращаясь к Леннону, Старр говорит в фильме: «Это было самое близкое к тому, чтобы он вернулся в комнату».

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