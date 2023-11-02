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Posted 1 ноября 2023, 21:59

Published 1 ноября 2023, 21:59

Modified 1 ноября 2023, 22:01

Updated 1 ноября 2023, 22:01

Названа неожиданная польза шоколада

Названа неожиданная польза шоколада

1 ноября 2023, 21:59
Фото: 1MI.
Употребление шоколада поможет продлить молодость и красоту, потому что разжижает кровь и предотвращает развитие сосудистых заболеваний, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказала изданию диетолог Елена Соломатина, омолаживающей добавкой в ежедневный рацион станет кусочек шоколадки с 70-процентным содержанием какао.

Польза продукта объясняется большим количеством содержащихся в его составе антиоксидантов — это и полифенол, и ресвератрол. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза, пояснила Соломатина.

Лакомство также положительно влияет на состояние иммунной системы, а большое количество магния благотворно скажется на нервной и костной системах.

«Вещество успокаивает и расслабляет, улучшает состояние волос, зубов, ногтей и костей. Под воздействием магния расширяются сосуды и понижается давление. А его недостаток приводит к неврологическим последствиям: неадекватной реакции на стресс и скачкам давления, — предупредила специалист.

При этом шоколад рекомендуется употреблять, медленно рассасывая кусочек во рту. Так чувство насыщения наступит быстрее, и организм получит всю пользу от продукта.

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