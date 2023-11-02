Названа неожиданная польза шоколада

Posted 1 ноября 2023, 21:59
Published 1 ноября 2023, 21:59
Modified 1 ноября 2023, 22:01
Updated 1 ноября 2023, 22:01
Как рассказала изданию диетолог Елена Соломатина, омолаживающей добавкой в ежедневный рацион станет кусочек шоколадки с 70-процентным содержанием какао.
Польза продукта объясняется большим количеством содержащихся в его составе антиоксидантов — это и полифенол, и ресвератрол. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза, пояснила Соломатина.
Лакомство также положительно влияет на состояние иммунной системы, а большое количество магния благотворно скажется на нервной и костной системах.
«Вещество успокаивает и расслабляет, улучшает состояние волос, зубов, ногтей и костей. Под воздействием магния расширяются сосуды и понижается давление. А его недостаток приводит к неврологическим последствиям: неадекватной реакции на стресс и скачкам давления, — предупредила специалист.
При этом шоколад рекомендуется употреблять, медленно рассасывая кусочек во рту. Так чувство насыщения наступит быстрее, и организм получит всю пользу от продукта.