newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2023, 21:14

Published 1 ноября 2023, 21:14

Modified 1 ноября 2023, 21:16

Updated 1 ноября 2023, 21:16

Многие антибиотики оказались бессильны при лечении детских инфекций

Многие антибиотики оказались бессильны при лечении детских инфекций

1 ноября 2023, 21:14
Фото: Midjourney.
Ученые из Сиднейского университета обнаружили, что многие антибиотики, рекомендованные ВОЗ, оказались эффективны менее чем в 50% случаев при лечении таких детских инфекций, как пневмония, сепсис (инфекция кровотока) и менингит (воспаление оболочки мозга).

Антибиотики оказались больше не эффективны из-за распространения устойчивых бактерий, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале The Lancet Regional Health — Southeast Asia.

ВОЗ считает устойчивость к противомикробным препаратам одной из 10 главных глобальных угроз общественному здравоохранению. При этом последнее глобальное руководство ВОЗ по антибиотикам было опубликовано в 2013 году. Авторы нового исследования считают, что рекомендации нужно обновить с учетом новой информации, а также необходимо приложить больше усилий для разработки новых антибиотиков.

По данным статистики, из примерно 3 млн новорожденных, ежегодно страдающих от сепсиса в мире, 570 тыс. умирают. Зачастую это происходит именно из-за устойчивости к антибиотикам.

Разрушен миф о вреде куриных яиц
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученые реабилитировали сахар в чае и кофеСтало известно, в каких городах подешевеет аренда жильяНазван фрукт, злоупотреблять которым нельзя на диете
#Здоровье#Антибиотики#Исследование#Инфекции#Пневмония#Сепсис#Менингит#Устойчивые бактерии#ВОЗ#Глобальное здравоохранение#Рекомендации#Новые антибиотики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика