Многие антибиотики оказались бессильны при лечении детских инфекций

Posted 1 ноября 2023, 21:14
Published 1 ноября 2023, 21:14
Modified 1 ноября 2023, 21:16
Updated 1 ноября 2023, 21:16
Антибиотики оказались больше не эффективны из-за распространения устойчивых бактерий, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале The Lancet Regional Health — Southeast Asia.
ВОЗ считает устойчивость к противомикробным препаратам одной из 10 главных глобальных угроз общественному здравоохранению. При этом последнее глобальное руководство ВОЗ по антибиотикам было опубликовано в 2013 году. Авторы нового исследования считают, что рекомендации нужно обновить с учетом новой информации, а также необходимо приложить больше усилий для разработки новых антибиотиков.
По данным статистики, из примерно 3 млн новорожденных, ежегодно страдающих от сепсиса в мире, 570 тыс. умирают. Зачастую это происходит именно из-за устойчивости к антибиотикам.