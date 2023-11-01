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Posted 1 ноября 2023, 15:09

Published 1 ноября 2023, 15:09

Modified 1 ноября 2023, 15:15

Updated 1 ноября 2023, 15:15

Виктория Боня потратила на операцию 19 млн рублей

Виктория Боня потратила на операцию 19 млн рублей

1 ноября 2023, 15:09
Фото: 1MI.
Блогер Виктория Боня сделала операцию, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей, пишет Starhit.

Издание сообщило, что в конце лета Виктория Боня сделала пластическую операцию в США. За ее новый облик отвечал хирург Чиа Чи Као.

«Однако операция обошлась Боне весьма недешево — 19 миллионов рублей, и требовала длительного времени для восстановления. После вмешательства, она скрывала отеки за большими солнцезащитными очками, показывая результат только близким друзьям», — уточнило издание.

Отмечается, что теперь девушка поделилась предварительными результатами с подписчиками. Однако она не полностью отказалась от очков — на фото она просто опустила их на нос, чтобы ее фолловеры получили возможность увидеть ее глаза.

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#Илья Протвинов#Общество#Хирург#Виктория Боня#США
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