Виктория Боня потратила на операцию 19 млн рублей

Издание сообщило, что в конце лета Виктория Боня сделала пластическую операцию в США. За ее новый облик отвечал хирург Чиа Чи Као.



«Однако операция обошлась Боне весьма недешево — 19 миллионов рублей, и требовала длительного времени для восстановления. После вмешательства, она скрывала отеки за большими солнцезащитными очками, показывая результат только близким друзьям», — уточнило издание.



Отмечается, что теперь девушка поделилась предварительными результатами с подписчиками. Однако она не полностью отказалась от очков — на фото она просто опустила их на нос, чтобы ее фолловеры получили возможность увидеть ее глаза.