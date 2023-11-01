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Posted 31 октября 2023, 22:52

Published 31 октября 2023, 22:52

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

У этих трёх знаков Зодиака предательство в характере

У этих трёх знаков Зодиака предательство в характере

31 октября 2023, 22:52
Астрологи считают, что для некоторых представителей зодиакального круга предательство не является чем-то исключительным, сообщает «Утро.ру».

Свойства характера часто предопределяют не самые лучшие их поступки, говорят астрологи.

Таковы Овны, которые ради достижения поставленной цели готовы поступиться принципами и принести в жертвы интересы близких. Им свойствен эгоизм, именно эта черта характера часто и предопределяет их поступки.

Близнецы зачастую обладают харизмой и острым умом, что притягивает к ним окружающих. Но не обольщайтесь, переменчивость в характере этого знака может разрушить ваши впечатления о нем как о надежном и верном друге. Близнец легко перевернет всё с ног на голову и вот ваши интересы уже забыты или преданы в угоду чьим-то другим.

Стрельцы импульсивные и легко считывают чужие слабости, по этой причине им удается легко манипулировать людьми. Попасть под их влияние достаточно просто, а вот последствия могут оказаться печальными.

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#Развлечения#Близнецы#Зодиак#Астрология#Стрельцы#Овны#Предательство#Характер#Эгоизм#Переменчивость#Импульсивность#Манипуляция
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