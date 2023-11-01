У этих трёх знаков Зодиака предательство в характере

Posted 31 октября 2023, 22:52
Published 31 октября 2023, 22:52
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Свойства характера часто предопределяют не самые лучшие их поступки, говорят астрологи.
Таковы Овны, которые ради достижения поставленной цели готовы поступиться принципами и принести в жертвы интересы близких. Им свойствен эгоизм, именно эта черта характера часто и предопределяет их поступки.
Близнецы зачастую обладают харизмой и острым умом, что притягивает к ним окружающих. Но не обольщайтесь, переменчивость в характере этого знака может разрушить ваши впечатления о нем как о надежном и верном друге. Близнец легко перевернет всё с ног на голову и вот ваши интересы уже забыты или преданы в угоду чьим-то другим.
Стрельцы импульсивные и легко считывают чужие слабости, по этой причине им удается легко манипулировать людьми. Попасть под их влияние достаточно просто, а вот последствия могут оказаться печальными.