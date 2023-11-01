У этих трёх знаков Зодиака предательство в характере

Близнецы зачастую обладают харизмой и острым умом, что притягивает к ним окружающих. Но не обольщайтесь, переменчивость в характере этого знака может разрушить ваши впечатления о нем как о надежном и верном друге. Близнец легко перевернет всё с ног на голову и вот ваши интересы уже забыты или преданы в угоду чьим-то другим.