Теннисиста Зверева оштрафовали в Германии на 450 тысяч евро за избиение девушки

Posted 31 октября 2023, 21:21
Published 31 октября 2023, 21:21
Modified 1 ноября 2023, 08:11
Updated 1 ноября 2023, 08:11
Сообщается, что теннисист Александр Зверев (немецкий гражданин русского происхождения) может избежать публичных слушаний, заплатив штраф в размере 480 тысяч евро. Сам Зверев намерен обжаловать это судебное решение.
Известно, что в марте 2021 года у Зверева и Патеа родилась дочь Майла. Сейчас он встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.
Пару лет назад его уже обвиняли в домашнем насилии, но он опровергал. Так, другая его бывшая девушка Ольга Шарыпова утверждала, что теннисист пытался душить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. Однако она не стала обращаться в правоохранительные органы. Позднее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) закрыла внутреннее расследование против Зверева и решила не подвергать его каким-либо санкциям.