Теннисиста Зверева оштрафовали в Германии на 450 тысяч евро за избиение девушки

Пару лет назад его уже обвиняли в домашнем насилии, но он опровергал. Так, другая его бывшая девушка Ольга Шарыпова утверждала, что теннисист пытался душить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. Однако она не стала обращаться в правоохранительные органы. Позднее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) закрыла внутреннее расследование против Зверева и решила не подвергать его каким-либо санкциям.