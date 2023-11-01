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Posted 31 октября 2023, 21:21

Published 31 октября 2023, 21:21

Modified 1 ноября 2023, 08:11

Updated 1 ноября 2023, 08:11

Теннисиста Зверева оштрафовали в Германии на 450 тысяч евро за избиение девушки

Теннисиста Зверева оштрафовали в Германии на 450 тысяч евро за избиение девушки

31 октября 2023, 21:21
Фото: 1MI.
Прокуратура Берлина ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против бывшей второй ракетки мира по обвинению в нанесении телесных повреждений бывшей девушке — модели Бренде Патеа, пишет Bild.

Сообщается, что теннисист Александр Зверев (немецкий гражданин русского происхождения) может избежать публичных слушаний, заплатив штраф в размере 480 тысяч евро. Сам Зверев намерен обжаловать это судебное решение.

Известно, что в марте 2021 года у Зверева и Патеа родилась дочь Майла. Сейчас он встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

Пару лет назад его уже обвиняли в домашнем насилии, но он опровергал. Так, другая его бывшая девушка Ольга Шарыпова утверждала, что теннисист пытался душить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. Однако она не стала обращаться в правоохранительные органы. Позднее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) закрыла внутреннее расследование против Зверева и решила не подвергать его каким-либо санкциям.

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