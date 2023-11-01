Стало известно, чем занимался актер Мэтью Перри до смерти

Posted 1 ноября 2023, 14:56
Published 1 ноября 2023, 14:56
Modified 1 ноября 2023, 15:00
Updated 1 ноября 2023, 15:00
Издание пишет, что 54-летний актер был в ресторане с неизвестной женщиной. По словам очевидцев, он находился в хорошем настроении и пообедал со своей спутницей.
«Женщина, которая была с ним, старалась быть незаметной и скромной, чтобы не привлекать внимание других посетителей. В это время Перри активно разговаривал с ней, так что почти не ел и не пил. После обеда они ушли вместе», — уточнило издание.
Отмечается, что на следующий день знаменитый актер из сериала «Друзья» умер. Его ассистент обнаружил тело в джакузи и немедленно вызвал скорую помощь.