newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2023, 17:48

Published 1 ноября 2023, 17:48

Modified 1 ноября 2023, 17:50

Updated 1 ноября 2023, 17:50

Список Forbes: Маск потерял, Цукерберг приподнялся

Список Forbes: Маск потерял, Цукерберг приподнялся

1 ноября 2023, 17:48
Фото: Midjourney.
Совокупное состояние десяти самых богатых людей мира по версии журнала Forbes сократилось почти на $50 млрд за последний месяц и составляет $1,32 трлн.

И хотя основатель компании Tesla и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск по-прежнему лидирует в рейтинге супербогачей, в текущем месяце он просел на $35 млрд — это 14% от его состояния. Маск стал беднее из-за падения акций Tesla на 20%.

Вторая позиция в списке принадлежит президенту группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно. Он тоже лишился в октябре немалых денег — $10 млрд из-за пятипроцентного падения цен на акции группы.

Один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон сохранил четвертое место в рейтинге, хотя падение акций компании на 3% лишило его $5 млрд.

Между тем, руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг, занимающий седьмую строчку рейтинга, смог увеличить свое состояние примерно на $300 млн. Сообщается, что это произошло, благодаря росту акций корпорации.

Московская предпринимательница купила квартиру Зеленского в Крыму за 44 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Петербург возглавил рейтинг городов с наибольшим количеством богатых жениховКиркоров обеспечил себе безбедную старость за счет богатого гардероба
#Экономика#Forbes#Маск#Цукерберг#Состояние#Богатые люди#Tesla#X#Twitter#Louis Vuitton Moet Hennessy#Акции#Oracle#Ларри Эллисон#Meta
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика