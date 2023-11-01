Список Forbes: Маск потерял, Цукерберг приподнялся

Posted 1 ноября 2023, 17:48
Published 1 ноября 2023, 17:48
Modified 1 ноября 2023, 17:50
Updated 1 ноября 2023, 17:50
И хотя основатель компании Tesla и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск по-прежнему лидирует в рейтинге супербогачей, в текущем месяце он просел на $35 млрд — это 14% от его состояния. Маск стал беднее из-за падения акций Tesla на 20%.
Вторая позиция в списке принадлежит президенту группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно. Он тоже лишился в октябре немалых денег — $10 млрд из-за пятипроцентного падения цен на акции группы.
Один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон сохранил четвертое место в рейтинге, хотя падение акций компании на 3% лишило его $5 млрд.
Между тем, руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг, занимающий седьмую строчку рейтинга, смог увеличить свое состояние примерно на $300 млн. Сообщается, что это произошло, благодаря росту акций корпорации.