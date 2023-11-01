Список Forbes: Маск потерял, Цукерберг приподнялся

И хотя основатель компании Tesla и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск по-прежнему лидирует в рейтинге супербогачей, в текущем месяце он просел на $35 млрд — это 14% от его состояния. Маск стал беднее из-за падения акций Tesla на 20%.