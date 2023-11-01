Производители пожаловались на резкий рост стоимости доставки авто в дилерские центры

Posted 1 ноября 2023, 20:40
Published 1 ноября 2023, 20:40
Modified 1 ноября 2023, 20:42
Updated 1 ноября 2023, 20:42
С лета на российском авторынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой автомобилей с заводов, рассказал собеседник. По его словам, тарифы на вывоз подскочили в два раза.
Среди причин такого положения дел он назвал сокращение в прошлом году парка автовозов, невозможность работы для иностранных перевозчиков, а также дефицит водителей с одной стороны и резко возросший объем параллельного импорта автомобилей.
«Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены», — заметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что цены на легковые автомобили вырастут до конца года в России минимум на 30%.