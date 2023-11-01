newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2023, 20:40

Published 1 ноября 2023, 20:40

Modified 1 ноября 2023, 20:42

Updated 1 ноября 2023, 20:42

Производители пожаловались на резкий рост стоимости доставки авто в дилерские центры

Производители пожаловались на резкий рост стоимости доставки авто в дилерские центры

1 ноября 2023, 20:40
Фото: Midjourney.
Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему двукратного роста стоимости доставки авто с завода в дилерские центры, сообщил РИА Новости источник на авторынке.

С лета на российском авторынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой автомобилей с заводов, рассказал собеседник. По его словам, тарифы на вывоз подскочили в два раза.

Среди причин такого положения дел он назвал сокращение в прошлом году парка автовозов, невозможность работы для иностранных перевозчиков, а также дефицит водителей с одной стороны и резко возросший объем параллельного импорта автомобилей.

«Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены», — заметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что цены на легковые автомобили вырастут до конца года в России минимум на 30%.

Как повышение ключевой ставки может отразиться на курсе рубля
Узнать подробнее
Читайте также:
Как легко сэкономить на туре до 40% от стоимостиВ России начали продавать смартфоны за 317 тыс рублейНазвано самое бюджетное место для отдыха в Азии
#Экономика#Россия#Авто#Цена#Стоимость#Импорт#Кризис#Производители#Пожаловались#Рост#Доставка#Дилерский центр#Автопроизводитель#Минпромторг#Минтранс#Вывоз#Перевозка#Тариф#Парк автовоз#Иностранный перевозчик#Водитель#Легковой автомобиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика