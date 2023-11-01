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Posted 1 ноября 2023, 15:18

Published 1 ноября 2023, 15:18

Modified 1 ноября 2023, 15:23

Updated 1 ноября 2023, 15:23

Диетолог рассказала, какая колбаса является самой полезной

Диетолог рассказала, какая колбаса является самой полезной

1 ноября 2023, 15:18
Фото: Midjourney.
Диетолог Маргарита Королева рассказала, что самая полезная колбаса та, которая приготовлена дома, сообщает «Москва 24».

По ее словам, домашняя колбаса, а не магазинная, может быть полезной для организма. Она рекомендует употреблять домашнюю колбасу даже регулярно в небольших количествах.

Эксперт рассказала, что продукт, изготовленный из натурального мяса, содержит полноценный белок и жиры, а также специи, которые могут содержать антиоксиданты. Этот органический продукт может принести полезные калории и дать энергию организму.

Однако, по словам врача, магазинную колбасу нужно покупать как можно реже. Королева указывает на то, что такие продукты часто содержат добавки, такие как соевые компоненты, белковые смеси и нитриты, и все это может иметь негативные последствия для здоровья людей.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Москва#Белок#Диетолог#Энергия#Жиры#Калории#Антиоксиданты
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