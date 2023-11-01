Диетолог рассказала, какая колбаса является самой полезной

Эксперт рассказала, что продукт, изготовленный из натурального мяса, содержит полноценный белок и жиры, а также специи, которые могут содержать антиоксиданты. Этот органический продукт может принести полезные калории и дать энергию организму.



Однако, по словам врача, магазинную колбасу нужно покупать как можно реже. Королева указывает на то, что такие продукты часто содержат добавки, такие как соевые компоненты, белковые смеси и нитриты, и все это может иметь негативные последствия для здоровья людей.