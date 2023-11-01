Девушка, которую переехали на машине после скандала с УК, рассказала о переломах

В средине октября стало резонансным видео, которое широко распространилось в социальных сетях. На нем показали ДТП, в котором жительницу Щелково сбил автомобиль, за рулем которого сидела женщина. Пострадавшая до сих пор находится в больнице с несколькими переломами.



Она пришла вместе с другими жильцами своего проблемного дома к руководству управляющей компании, чтобы добиться справедливости, но в итоге попала в больницу. Издание пишет, что водитель автомобиля пришла на собеседование в УК и сразу стала участницей аварии. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения из-за ДТП.



«Мне очень больно, я едва могу ступать ногой, у меня несколько переломов, и мышцы также сильно болят. Просто я уже не надеюсь восстановиться. Когда это произошло, я лежала на земле около 40 минут, пока не приехала скорая помощь», — пишет издание со ссылкой на слова пострадавшей.