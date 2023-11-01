Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут конфликты в ноябре

Львам следует остерегаться конфликтов на работе и в обществе на этой неделе. Ваше желание быть в центре внимания и получать похвалу может вызвать недопонимание с коллегами и друзьями. Будьте готовы к критике и не воспринимайте её слишком лично. Постарайтесь проявить сдержанность и уважение к мнению других. Это поможет избежать ненужных конфликтов.