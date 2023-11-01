Американская журналистка: «Военные США — самые жирные в мире»

Posted 1 ноября 2023, 19:46
Published 1 ноября 2023, 19:46
Modified 1 ноября 2023, 19:58
Updated 1 ноября 2023, 19:58
В случае конфликта между США и РФ американские военные едва ли смогут оказать достойное сопротивление, так как не могут похвастаться хорошей физической формой, утверждает Моррис.
Ведущие подкаста Redacted Клейтон и Моррис обратили внимание на то, что в США постоянно говорят о возможном столкновении с Россией, Китаем или на Ближнем Востоке, но американские солдаты не в такой форме, чтобы эффективно противостоять.
«Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные», — с издевкой сказала Моррис.
После чего назвала американских военных «самыми жирными в мире».
От себя добавим: сказанное о потенциально вражеской армии не стоит воспринимать как повод для того, чтобы расслабиться, а, скорее, наоборот.