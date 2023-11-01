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Posted 1 ноября 2023, 19:46

Published 1 ноября 2023, 19:46

Modified 1 ноября 2023, 19:58

Updated 1 ноября 2023, 19:58

Американская журналистка: «Военные США — самые жирные в мире»

Американская журналистка: «Военные США — самые жирные в мире»

1 ноября 2023, 19:46
Фото: Midjourney.
Журналистка Натали Моррис привела данные статистики, согласно которым 71% молодых мужчин в США не пригодны к военной службе из-за лишнего веса, судимости, наркозависимости или отсутствия образования, сообщает «Пятый канал».

В случае конфликта между США и РФ американские военные едва ли смогут оказать достойное сопротивление, так как не могут похвастаться хорошей физической формой, утверждает Моррис.

Ведущие подкаста Redacted Клейтон и Моррис обратили внимание на то, что в США постоянно говорят о возможном столкновении с Россией, Китаем или на Ближнем Востоке, но американские солдаты не в такой форме, чтобы эффективно противостоять.

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные», — с издевкой сказала Моррис.

После чего назвала американских военных «самыми жирными в мире».

От себя добавим: сказанное о потенциально вражеской армии не стоит воспринимать как повод для того, чтобы расслабиться, а, скорее, наоборот.

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#Россия#США#Китай#Ближний Восток#Военные#Жирные#Физическая форма#Военная служба#Столкновение#РФ#Солдаты
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