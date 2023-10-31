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Posted 31 октября 2023, 13:28

Published 31 октября 2023, 13:28

Modified 31 октября 2023, 13:33

Updated 31 октября 2023, 13:33

Врач назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

Врач назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

31 октября 2023, 13:28
Фото: 1MI.
Онколог Валерий Бредер заявил, что печень может определять продолжительность жизни человека, сообщает «Газета.ру».

По словам эксперта, печень является главным органом, определяющим продолжительность человеческой жизни. Он подчеркивает, что функции этого органа невозможно заменить чем-либо другим.

Печень выполняет множество задач в организме и играет роль настоящей фабрики. Собеседник уточнил, что даже сердце не так важно для организма, ведь оно является всего лишь насосом. Разрушение хотя бы одной из функций печени может стать фатальным для человеческой жизни.

«Для определения проблем с печенью можно обратить внимание на такие признаки, как бессонница ночью и дневная сонливость, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье», — уточнил эксперт.

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#Илья Протвинов#Общество#Сердце#Печень#Орган#Продолжительность жизни#Функции печени#Фабрика#Насос#Проблемы с печенью#Бессонница#Ночная сонливость#Тошнота#Рвота#Тяжесть в правом подреберье
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