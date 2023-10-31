Врач назвал орган, определяющий продолжительность жизни человека

По словам эксперта, печень является главным органом, определяющим продолжительность человеческой жизни. Он подчеркивает, что функции этого органа невозможно заменить чем-либо другим.



Печень выполняет множество задач в организме и играет роль настоящей фабрики. Собеседник уточнил, что даже сердце не так важно для организма, ведь оно является всего лишь насосом. Разрушение хотя бы одной из функций печени может стать фатальным для человеческой жизни.



«Для определения проблем с печенью можно обратить внимание на такие признаки, как бессонница ночью и дневная сонливость, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье», — уточнил эксперт.