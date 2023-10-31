Цена на нефть из-за войны на Ближнем Востоке может подскочить до $150

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent c поставкой в декабре упала ниже $90 за баррель после объявления Израилем о расширении наземной операции в секторе Газа. Эскалация военных действий в ближневосточном регионе может привести к атакам на нефтяные танкеры, рискам для их маршрутов на море и сокращению экспорта нефти из Ирана.