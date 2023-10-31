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Posted 30 октября 2023, 22:11

Published 30 октября 2023, 22:11

Modified 30 октября 2023, 22:13

Updated 30 октября 2023, 22:13

Цена на нефть из-за войны на Ближнем Востоке может подскочить до $150

Цена на нефть из-за войны на Ближнем Востоке может подскочить до $150

30 октября 2023, 22:11
Фото: Midjourney.
Аналитики Всемирного банка описали три сценария, по которым может развиваться ситуация на сырьевых рынках в случае дальнейшего обострения израильско-палестинского конфликта.

По оценкам экспертов, крупный кризис на Ближнем Востоке спровоцирует сокращение мирового предложения нефти на 6–8 млн баррелей в сутки. В таком случае цены на «чёрное золото» могут подскочить на 56–75% — до $140–157 за баррель.

Менее серьезный кризис, схожий по последствиям с войной в Ираке 2003 года, приведет к снижению поставок нефти на 3–5 млн баррелей в сутки и как следствие росту цен до $109–121 за баррель.

Если же кризис будет сопоставим с последствиями гражданской войны в Ливии 2011 года, то стоит ожидать сокращения поставок максимум на 500 тыс. — 2 млн баррелей в сутки. В таком случае цены на нефть вырастут до $93–102 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent c поставкой в декабре упала ниже $90 за баррель после объявления Израилем о расширении наземной операции в секторе Газа. Эскалация военных действий в ближневосточном регионе может привести к атакам на нефтяные танкеры, рискам для их маршрутов на море и сокращению экспорта нефти из Ирана.

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