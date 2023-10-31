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Posted 31 октября 2023, 12:55

Published 31 октября 2023, 12:55

Modified 31 октября 2023, 13:08

Updated 31 октября 2023, 13:08

Стало известно, как Павел Дуров живет в Дубае

Стало известно, как Павел Дуров живет в Дубае

31 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI.
Владелец Telegram Павел Дуров появляется в медиапространстве не так часто, но сейчас удалось узнать, как он живет в Дубае, пишет Starhit.

Издание сообщило, что после продажи своей доли в популярной социальной сети «ВКонтакте» за огромную сумму, Павел Дуров решил перебраться в Дубай и сосредоточиться на развитии своего нового проекта — мессенджера Telegram. И его труд не прошел даром: к 2023 году Telegram стал одним из самых популярных приложений в мире.

Издание пишет, что теперь он живет вдали от городской суеты и общества, предпочитая уединение.

«Он также придерживается здорового образа жизни, отказываясь от кофеина и других веществ. По поводу любви он говорит, что это опасно и причиняет боль, и не советует этого делать. По слова Дурова, начинаешь чувствовать себя хорошо, но потом это отрицательно влияет на работу и эффективность», — пишет издание.

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