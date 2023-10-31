Стало известно, как Павел Дуров живет в Дубае

«Он также придерживается здорового образа жизни, отказываясь от кофеина и других веществ. По поводу любви он говорит, что это опасно и причиняет боль, и не советует этого делать. По слова Дурова, начинаешь чувствовать себя хорошо, но потом это отрицательно влияет на работу и эффективность», — пишет издание.