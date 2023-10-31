Стало известно, как Павел Дуров живет в Дубае

Posted 31 октября 2023, 12:55
Published 31 октября 2023, 12:55
Modified 31 октября 2023, 13:08
Updated 31 октября 2023, 13:08
Издание сообщило, что после продажи своей доли в популярной социальной сети «ВКонтакте» за огромную сумму, Павел Дуров решил перебраться в Дубай и сосредоточиться на развитии своего нового проекта — мессенджера Telegram. И его труд не прошел даром: к 2023 году Telegram стал одним из самых популярных приложений в мире.
Издание пишет, что теперь он живет вдали от городской суеты и общества, предпочитая уединение.
«Он также придерживается здорового образа жизни, отказываясь от кофеина и других веществ. По поводу любви он говорит, что это опасно и причиняет боль, и не советует этого делать. По слова Дурова, начинаешь чувствовать себя хорошо, но потом это отрицательно влияет на работу и эффективность», — пишет издание.