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Posted 31 октября 2023, 20:35

Published 31 октября 2023, 20:35

Modified 31 октября 2023, 20:39

Updated 31 октября 2023, 20:39

Развеян миф о том, что стресс провоцирует рак

Развеян миф о том, что стресс провоцирует рак

31 октября 2023, 20:35
Фото: Midjourney.
Напротив, положительное отношение к стрессу может помочь в борьбе с раком и другими заболеваниями, рассказал Gazeta.ru психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков со ссылкой на ученых Американской психологической ассоциации.

Ученые доказали, что до 43% людей умирают от уверенности в том, что рак и стресс опасны. Узнав о страшном диагнозе, пациенты убеждены, что их скорый конец неизбежен.

«Между тем, стресс наоборот помогает справиться с болезнью. Например, одна из реакций организма на стресс — учащенное дыхание. Человеку не хватает кислорода, это состояние называется гипоксией. В это время может наблюдаться снижение роста раковых клеток, а иммунная система начинает эффективнее с ними бороться», — сказал Блинков.

По его словам, позитивное отношение к стрессу запускает механизм храбрости — выработку окситоцина. Этот гормон заряжает организм и дает силы для борьбы с болезнью.

«Окситоциновая система организма не только дает психоэмоциональные силы, но и способствует восстановлению клеток сердца после негативного влияния. Главная мышца организма отвечает за снабжение кровью всего организма, поэтому ее здоровье — важная составляющая успеха в борьбе с заболеванием», — заметил Блинков.
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