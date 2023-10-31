Развеян миф о том, что стресс провоцирует рак

Posted 31 октября 2023, 20:35
Published 31 октября 2023, 20:35
Modified 31 октября 2023, 20:39
Updated 31 октября 2023, 20:39
Ученые доказали, что до 43% людей умирают от уверенности в том, что рак и стресс опасны. Узнав о страшном диагнозе, пациенты убеждены, что их скорый конец неизбежен.
«Между тем, стресс наоборот помогает справиться с болезнью. Например, одна из реакций организма на стресс — учащенное дыхание. Человеку не хватает кислорода, это состояние называется гипоксией. В это время может наблюдаться снижение роста раковых клеток, а иммунная система начинает эффективнее с ними бороться», — сказал Блинков.
По его словам, позитивное отношение к стрессу запускает механизм храбрости — выработку окситоцина. Этот гормон заряжает организм и дает силы для борьбы с болезнью.
«Окситоциновая система организма не только дает психоэмоциональные силы, но и способствует восстановлению клеток сердца после негативного влияния. Главная мышца организма отвечает за снабжение кровью всего организма, поэтому ее здоровье — важная составляющая успеха в борьбе с заболеванием», — заметил Блинков.