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Posted 31 октября 2023, 12:37

Published 31 октября 2023, 12:37

Modified 31 октября 2023, 12:50

Updated 31 октября 2023, 12:50

Пугачева впервые объявилась после начала обстрелов в Израиле

Пугачева впервые объявилась после начала обстрелов в Израиле

31 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI.
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, впервые вышла на связь после начала боевых действий в Израиле, сообщает Starhit.

Издание пишет, что недавно артистка опубликовала свежую фотографию с мужем и поделилась, что у них в семье все хорошо. Она написала: «Продолжаем жить дальше».

Певица решила защитить себя от злобных комментариев, поэтому закрыла возможность оставлять записи под ее постом. Других подробностей ее жизни пока нет.

В данный момент пока неизвестно, где находятся Пугачева и ее супруг. Возможно, они решили переехать в безопасное место.

Напомним, что 7 октября началось активное противостояние Израиля и Палестины. До этого появлялась информация о переезде Пугачевой в Израиль.

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#Илья Протвинов#Семья#Алла Пугачёва#Израиль
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