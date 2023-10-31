Пугачева впервые объявилась после начала обстрелов в Израиле

Posted 31 октября 2023, 12:37
Published 31 октября 2023, 12:37
Modified 31 октября 2023, 12:50
Updated 31 октября 2023, 12:50
Издание пишет, что недавно артистка опубликовала свежую фотографию с мужем и поделилась, что у них в семье все хорошо. Она написала: «Продолжаем жить дальше».
Певица решила защитить себя от злобных комментариев, поэтому закрыла возможность оставлять записи под ее постом. Других подробностей ее жизни пока нет.
В данный момент пока неизвестно, где находятся Пугачева и ее супруг. Возможно, они решили переехать в безопасное место.
Напомним, что 7 октября началось активное противостояние Израиля и Палестины. До этого появлялась информация о переезде Пугачевой в Израиль.