После повышения ключевой ставки кредиты для бизнеса в МСП Банке подешевели на 3%

Posted 31 октября 2023, 09:06
Published 31 октября 2023, 09:06
Modified 16 января, 05:32
Updated 16 января, 05:32
Теперь минимальная ставка по программам льготного финансирования составляет от 12,5%.
РИА Новости пишет, что новые условия охватывают ряд программ МСП Банка: «Экспресс-поддержка», «Экспресс-кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». Остальные параметры кредитования при этом сохраняются: кредиты предоставляются на сумму до 50 миллионов рублей на срок до трех лет. Залог, комиссия и страхование не предусматриваются.
Глава Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что для бизнеса принципиальное значение имеет доступность финансирования. По этой причине задача КМСП как института развития — предоставить предприятиям малого и среднего сегмента займы по ставкам, которые значительно ниже рыночных. В компании рассчитывают, что другие крупные кредитно-финансовые организации также найдут возможность сохранять ставки на прежнем уровне хотя бы какое-то время, чтобы оказать поддержку предпринимателям, поскольку сегмент МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк рассказал, что сейчас компания уделяет повышенное внимание перезапуску линейки экспресс-кредитования. В ближайшее время банк планирует ускорить одобрение экспресс-кредитов. Кроме того, банк уменьшит количество документов, которые необходимы для получения кредита.
Подать заявку на экспресс-кредиты МСП Банка можно на официальном сайте mspbank.ru. Займы по сниженной ставке будут выдаваться до 30 ноября текущего года.
Напомним: МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Куратором проекта выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.