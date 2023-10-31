После повышения ключевой ставки кредиты для бизнеса в МСП Банке подешевели на 3%

Глава Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что для бизнеса принципиальное значение имеет доступность финансирования. По этой причине задача КМСП как института развития — предоставить предприятиям малого и среднего сегмента займы по ставкам, которые значительно ниже рыночных. В компании рассчитывают, что другие крупные кредитно-финансовые организации также найдут возможность сохранять ставки на прежнем уровне хотя бы какое-то время, чтобы оказать поддержку предпринимателям, поскольку сегмент МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики.