Диетолог объяснил, почему шоколад нельзя запивать кофе

Posted 31 октября 2023, 13:34
Published 31 октября 2023, 13:34
Modified 31 октября 2023, 13:39
Updated 31 октября 2023, 13:39
Эксперт рассказал, такое сочетание может вызвать изжогу, а слишком частое употребление шоколада непременно приведет к набору лишних килограммов.
«Идеальным выбором для кофе является обычная не газированная вода: если после каждого глотка кофе выпить глоток воды, можно насладиться его насыщенным вкусом. Это также помогает предотвратить изменения цвета зубной эмали», — уточнил собеседник.
А для добавления чего-то сладкого к кофе лучше выбирать пастилу, печенье или сушеные фрукты.