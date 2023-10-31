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Posted 31 октября 2023, 13:34

Published 31 октября 2023, 13:34

Modified 31 октября 2023, 13:39

Updated 31 октября 2023, 13:39

Диетолог объяснил, почему шоколад нельзя запивать кофе

Диетолог объяснил, почему шоколад нельзя запивать кофе

31 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI.
Употребление шоколада вместе с кофе может негативно сказаться на фигуре, сообщает Kubnews со ссылкой на слова диетолога Андрея Лысенкова.

Эксперт рассказал, такое сочетание может вызвать изжогу, а слишком частое употребление шоколада непременно приведет к набору лишних килограммов.

«Идеальным выбором для кофе является обычная не газированная вода: если после каждого глотка кофе выпить глоток воды, можно насладиться его насыщенным вкусом. Это также помогает предотвратить изменения цвета зубной эмали», — уточнил собеседник.

А для добавления чего-то сладкого к кофе лучше выбирать пастилу, печенье или сушеные фрукты.

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#Илья Протвинов#Общество#Вода#Шоколад#Диетолог#Кофе
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