Врач рассказала, вредно ли есть хлеб каждый день

Posted 30 октября 2023, 10:09
Published 30 октября 2023, 10:09
Modified 30 октября 2023, 10:15
Updated 30 октября 2023, 10:15
Медик пришла к неутешительному выводу — у людей, которые едят много хлеба, повышается вероятность появления разных заболеваний. По ее словам, слишком большое количество хлеба может вызвать сердечно-сосудистые проблемы, диабет и другие болезни.
Доктор считает, что частое употребление хлеба может привести к повышению уровня холестерина в крови, проблемам с инсулином, набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.
При этом врач считает, что самый вредный хлеб — это белый, который сделали из муки высшего сорта, так как в нем нет клетчатки и полезных веществ. В то же время, цельнозерновая мука гораздо полезнее.
Эксперт уверена, что привычка есть хлеб с другими продуктами, особенно с первыми и вторыми блюдами, также является вредной. По ее мнению, не рекомендуется употреблять хлеб вместе с макаронами, пельменями, картофелем, кашами, поскольку все эти продукты уже содержат углеводы.