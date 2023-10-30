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Posted 30 октября 2023, 10:09

Published 30 октября 2023, 10:09

Modified 30 октября 2023, 10:15

Updated 30 октября 2023, 10:15

Врач рассказала, вредно ли есть хлеб каждый день

Врач рассказала, вредно ли есть хлеб каждый день

30 октября 2023, 10:09
Фото: Midjourney.
Частое употребление хлеба может нанести вред здоровью, сообщила «Известиям» врач Надежда Подкорытова.

Медик пришла к неутешительному выводу — у людей, которые едят много хлеба, повышается вероятность появления разных заболеваний. По ее словам, слишком большое количество хлеба может вызвать сердечно-сосудистые проблемы, диабет и другие болезни.

Доктор считает, что частое употребление хлеба может привести к повышению уровня холестерина в крови, проблемам с инсулином, набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.

При этом врач считает, что самый вредный хлеб — это белый, который сделали из муки высшего сорта, так как в нем нет клетчатки и полезных веществ. В то же время, цельнозерновая мука гораздо полезнее.

Эксперт уверена, что привычка есть хлеб с другими продуктами, особенно с первыми и вторыми блюдами, также является вредной. По ее мнению, не рекомендуется употреблять хлеб вместе с макаронами, пельменями, картофелем, кашами, поскольку все эти продукты уже содержат углеводы.

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