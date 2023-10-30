Диетолог рассказал, кому нельзя продукты с клетчаткой

По его словам, причина в том, что эти продукты богаты волокнами, которые тяжело перевариваются. Речь идет о свежих овощах, зелени, недоваренных кашах и цельнозерновом хлебе.



Эксперт предостерег от употребления пищи, содержащей клетчатку, при заболеваниях ЖКТ. «Например, при обострении гастрита, потому что клетчатка может ухудшить ситуацию», — подчеркнул доктор.



Кроме того, он посоветовал ограничить потребление клетчатки как можно больше тем, у кого есть серьезные воспалительные заболевания кишечника, например, колит или болезнь Крона.