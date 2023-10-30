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Posted 30 октября 2023, 14:46

Published 30 октября 2023, 14:46

Modified 30 октября 2023, 14:52

Updated 30 октября 2023, 14:52

Диетолог рассказал, кому нельзя продукты с клетчаткой

Диетолог рассказал, кому нельзя продукты с клетчаткой

30 октября 2023, 14:46
Фото: 1MI.
Диетолог Евгений Арзамасцев сообщил, что пища, содержащая большое количество клетчатки, может быть опасной для некоторых людей, сообщает «Москва 24».

По его словам, причина в том, что эти продукты богаты волокнами, которые тяжело перевариваются. Речь идет о свежих овощах, зелени, недоваренных кашах и цельнозерновом хлебе.

Эксперт предостерег от употребления пищи, содержащей клетчатку, при заболеваниях ЖКТ. «Например, при обострении гастрита, потому что клетчатка может ухудшить ситуацию», — подчеркнул доктор.

Кроме того, он посоветовал ограничить потребление клетчатки как можно больше тем, у кого есть серьезные воспалительные заболевания кишечника, например, колит или болезнь Крона.

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#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Заболевания#Желудочно-кишечный тракт#Гастрит#Продукты
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