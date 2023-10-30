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Posted 30 октября 2023, 11:30

Published 30 октября 2023, 11:30

Modified 30 октября 2023, 12:13

Updated 30 октября 2023, 12:13

Актер Батырев женился в четвертый раз

Актер Батырев женился в четвертый раз

30 октября 2023, 11:30
Фото: Midjourney.
Известный актер Антон Батырев в очередной раз женился, а его возлюбленной стала Анна Савельева, сообщает «Росбалт».

По информации издания, пара встречалась три года до свадьбы. Актер поделился, что нашел свою любовь на всю жизнь.

«Ранее он три раза был женат, и у него есть сын от второй жены. Третьей супругой Батырева была актриса Евгения Лоза. После развода он начал встречаться с Анной Савельевой», — пишет издание.

По словам актера, все началось случайно на улице. Сначала он был немного смущен: избранница была значительно моложе его, но потом он понял, что новые отношения идеальны для него.

Анна Савельева не связана с киноиндустрией. Вместе с Батыревым они создали свой собственный модный бренд.

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#Илья Протвинов#Общество#Любовь#Отношения
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