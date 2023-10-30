Актер Батырев женился в четвертый раз

Posted 30 октября 2023, 11:30
Published 30 октября 2023, 11:30
Modified 30 октября 2023, 12:13
Updated 30 октября 2023, 12:13
По информации издания, пара встречалась три года до свадьбы. Актер поделился, что нашел свою любовь на всю жизнь.
«Ранее он три раза был женат, и у него есть сын от второй жены. Третьей супругой Батырева была актриса Евгения Лоза. После развода он начал встречаться с Анной Савельевой», — пишет издание.
По словам актера, все началось случайно на улице. Сначала он был немного смущен: избранница была значительно моложе его, но потом он понял, что новые отношения идеальны для него.
Анна Савельева не связана с киноиндустрией. Вместе с Батыревым они создали свой собственный модный бренд.