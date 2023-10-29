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Posted 29 октября 2023, 14:04

Published 29 октября 2023, 14:04

Modified 29 октября 2023, 14:10

Updated 29 октября 2023, 14:10

Появились подробности смерти актера Мэттью Перри

Появились подробности смерти актера Мэттью Перри

29 октября 2023, 14:04
Фото: 1MI.
Известный актер Мэттью Перри, который ушел из жизни, за несколько часов до смерти занимался спортом, пишет «Росбалт» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным СМИ, актер играл в пикбол в течение двух часов, это вид игры, включающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. После этого он вернулся домой и дал поручение помощнику.

«Помощник вернулся через два часа, но Мэттью уже не отвечал. Возможность связи занятий спортом с его смертью пока неизвестна», — сказано в сообщении.

Как уже сообщалось ранее, Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. СМИ пишут, что рядом с актером и в его доме не было обнаружено наркотиков.

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#Илья Протвинов#Спорт#Наркотики#Происшествия#Смерть
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