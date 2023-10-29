Появились подробности смерти актера Мэттью Перри

Posted 29 октября 2023, 14:04
Published 29 октября 2023, 14:04
Modified 29 октября 2023, 14:10
Updated 29 октября 2023, 14:10
По данным СМИ, актер играл в пикбол в течение двух часов, это вид игры, включающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. После этого он вернулся домой и дал поручение помощнику.
«Помощник вернулся через два часа, но Мэттью уже не отвечал. Возможность связи занятий спортом с его смертью пока неизвестна», — сказано в сообщении.
Как уже сообщалось ранее, Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. СМИ пишут, что рядом с актером и в его доме не было обнаружено наркотиков.