Появились подробности смерти актера Мэттью Перри

«Помощник вернулся через два часа, но Мэттью уже не отвечал. Возможность связи занятий спортом с его смертью пока неизвестна», — сказано в сообщении.



Как уже сообщалось ранее, Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. СМИ пишут, что рядом с актером и в его доме не было обнаружено наркотиков.