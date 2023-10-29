Диетолог рассказал, чем вредны супы

Posted 29 октября 2023, 13:50
Published 29 октября 2023, 13:50
Modified 29 октября 2023, 13:57
Updated 29 октября 2023, 13:57
По словам специалиста, супы, приготовленные на основе бульона из мяса, имеют больше негативных свойств, чем положительных. В таких блюдах присутствует большое количество веществ, известных как пурин, которые могут вызывать образование камней в почках и проблемы с суставами.
Кроме того, мясной бульон содержит избыточное количество насыщенных жирных кислот, которые могут привести к заболеваниям сердца и сосудов, диабету и лишнему весу.
По мнению Кабанова, предпочтительнее употреблять овощные и рыбные супы. Также стоит добавить в рацион один или два раза в неделю суп с чечевицей, фасолью или горохом, так как в них есть белок и они обладают высокой питательной ценностью.
Суп на основе мясного бульона можно есть без вреда для здоровья раз в неделю, но лучше выбрать куриный бульон.