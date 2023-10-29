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Posted 29 октября 2023, 13:50

Published 29 октября 2023, 13:50

Modified 29 октября 2023, 13:57

Updated 29 октября 2023, 13:57

Диетолог рассказал, чем вредны супы

Диетолог рассказал, чем вредны супы

29 октября 2023, 13:50
Фото: 1MI.
Диетолог Алексей Кабанов рассказал, что супы, несмотря на свою пользу, могут нанести и вред организму, сообщает Don24.

По словам специалиста, супы, приготовленные на основе бульона из мяса, имеют больше негативных свойств, чем положительных. В таких блюдах присутствует большое количество веществ, известных как пурин, которые могут вызывать образование камней в почках и проблемы с суставами.

Кроме того, мясной бульон содержит избыточное количество насыщенных жирных кислот, которые могут привести к заболеваниям сердца и сосудов, диабету и лишнему весу.

По мнению Кабанова, предпочтительнее употреблять овощные и рыбные супы. Также стоит добавить в рацион один или два раза в неделю суп с чечевицей, фасолью или горохом, так как в них есть белок и они обладают высокой питательной ценностью.

Суп на основе мясного бульона можно есть без вреда для здоровья раз в неделю, но лучше выбрать куриный бульон.

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#Илья Протвинов#Общество#Белок#Диетолог#Сосуды#Мясо#Фасоль#Горох#Чечевица#Вред
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