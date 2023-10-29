newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2023, 13:19

Published 29 октября 2023, 13:19

Modified 29 октября 2023, 13:35

Updated 29 октября 2023, 13:35

Астролог пообещала трем знакам Зодиака серьезные перемены в ноябре

Астролог пообещала трем знакам Зодиака серьезные перемены в ноябре

29 октября 2023, 13:19
Фото: 1MI.
Астрологи заявили, что в ноябре у Овнов, Тельцов и Рыб будут серьезные перемены в лучшую сторону, следует из составленных прогнозов.

По словам астрологов, последний месяц осени принесет для трех представителей зодиакального круга значительные изменения.

Для Овнов эти изменения будут связаны с улучшением материального положения. Попытка попробовать себя в новой сфере может дать неожиданные и очень приятные результаты. При этом будет возможность совмещать с основной деятельностью, еще и останется время на развлечения.

Тельцы, несмотря на ажиотаж вокруг них, смогут наслаждаться спокойным и беззаботным образом жизни. Особенно это касается тех, кто родился во второй половине мая. По словам астрологов, в их жизни будут происходить особые события, связанные с самореализацией.

Для Рыб главными переменами будут изменения в карьерной сфере. Можно легко получить повышение по работе, если быть более уверенными в себе. Не стоит упускать новые знакомства.

Читайте также:
Назван знак Зодиака, который начнет жить в богатстве в ноябреГлоба предрек «черную полосу» для четырех знаков ЗодиакаАстрологи назвали три знака Зодиака, которые резко разбогатеют в 2023 году
#Илья Протвинов#Общество#Тельцы#Карьера#Рыбы#Зодиак#Овны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика