Ученые реабилитировали сахар в чае и кофе

Posted 27 октября 2023, 21:31
Published 27 октября 2023, 21:31
Modified 27 октября 2023, 21:33
Updated 27 октября 2023, 21:33
Исследователи отслеживали с начала 1970-х годов данные 2923 человек и пришли к довольно неожиданным результатам, которые сильно расходятся с распространенным в обществе мнением о вреде сладкого чая и кофе.
Сначала ученые проводили опрос и затем делали медицинский тест на кардиореспираторную выносливость у здоровых мужчин в возрасте 40-59 лет. Через 15 лет снова была проведена проверка состояния участников исследования. Теперь замеряли уже их рост, вес и артериальное давление.
Участникам также предлагалось подробно описать их пищевые привычки и сообщить о количестве употребляемого кофе в чистом виде без добавления молока или сливок.
В 2017 году исследователи собрали всю имеющуюся информацию, в том числе о тех участниках, которых уже не было в живых. Были определены причины их смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.
После обработки данных выяснилось, что употребление сладкого кофе и чая не оказало отрицательного влияния на состояние здоровья участников. При этом большинство из них все же предпочитали несладкие напитки.