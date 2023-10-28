Ученые реабилитировали сахар в чае и кофе

Сначала ученые проводили опрос и затем делали медицинский тест на кардиореспираторную выносливость у здоровых мужчин в возрасте 40-59 лет. Через 15 лет снова была проведена проверка состояния участников исследования. Теперь замеряли уже их рост, вес и артериальное давление.