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Posted 27 октября 2023, 21:31

Published 27 октября 2023, 21:31

Modified 27 октября 2023, 21:33

Updated 27 октября 2023, 21:33

Ученые реабилитировали сахар в чае и кофе

Ученые реабилитировали сахар в чае и кофе

27 октября 2023, 21:31
Фото: 1MI.
Ученые из Дании по результатам 32-летнего исследования пришли к выводу, что употребление сладкого кофе и чая не оказало никакого отрицательного влияния на состояние здоровья участников эксперимента, пишет SMINEWS.

Исследователи отслеживали с начала 1970-х годов данные 2923 человек и пришли к довольно неожиданным результатам, которые сильно расходятся с распространенным в обществе мнением о вреде сладкого чая и кофе.

Сначала ученые проводили опрос и затем делали медицинский тест на кардиореспираторную выносливость у здоровых мужчин в возрасте 40-59 лет. Через 15 лет снова была проведена проверка состояния участников исследования. Теперь замеряли уже их рост, вес и артериальное давление.

Участникам также предлагалось подробно описать их пищевые привычки и сообщить о количестве употребляемого кофе в чистом виде без добавления молока или сливок.

В 2017 году исследователи собрали всю имеющуюся информацию, в том числе о тех участниках, которых уже не было в живых. Были определены причины их смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

После обработки данных выяснилось, что употребление сладкого кофе и чая не оказало отрицательного влияния на состояние здоровья участников. При этом большинство из них все же предпочитали несладкие напитки.

#Елена Земскова#Здоровье#Питание#Сахар#Ученые#Чай#Кофе#Исследование#Медицина
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