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Posted 27 октября 2023, 21:10

Published 27 октября 2023, 21:10

Modified 27 октября 2023, 21:14

Updated 27 октября 2023, 21:14

Стало известно, в каких городах подешевеет аренда жилья

Стало известно, в каких городах подешевеет аренда жилья

27 октября 2023, 21:10
Фото: Midjourney.
Аналитики ЦИАН увидели потенциал к снижению арендных ставок в пяти городах, пишет Лента.ру.

Среди городов, в которых платить за съемную квартиру можно будет скоро дешевле, оказались Сочи, Воронеж, Саратов, Ижевск и Иркутск.

Потенциал к снижению арендных ставок специалисты оценивали по темпам восстановления объема предложения съемного жилья. Наибольшими темпами жилье дешевело в Сочи (плюс 38 процентов). В остальных перечисленных городах — по плюс 34 процента, а в Иркутске — плюс 27 процентов. В этих городах за последние 30 дней стало на треть больше доступных лотов, поэтому прогнозируется снижение арендной платы.

«На рынок вновь начинают выходить квартиры по среднерыночным ценам, и в условиях снижения числа арендаторов происходит постепенная балансировка средних цен», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Из-за роста предложения арендная плата может также снизиться во Владивостоке (экспозиция выросла на 26 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 25 процентов), Перми (плюс 24 процента), Волгограде (плюс 21 процент) и Томске (плюс 18 процентов).

Дальнейшая динамика ставок аренды будет зависеть от происходящего в смежных сегментах рынка, уточнили в ЦИАН.

Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда комнат. Цена на их съем повысилась в 55 из 70 городов, которые рассматривали аналитики. В среднем арендные ставки выросли на 5,2 процента, до 8716 рублей в месяц.

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