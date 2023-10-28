Стало известно, в каких городах подешевеет аренда жилья

Потенциал к снижению арендных ставок специалисты оценивали по темпам восстановления объема предложения съемного жилья. Наибольшими темпами жилье дешевело в Сочи (плюс 38 процентов). В остальных перечисленных городах — по плюс 34 процента, а в Иркутске — плюс 27 процентов. В этих городах за последние 30 дней стало на треть больше доступных лотов, поэтому прогнозируется снижение арендной платы.