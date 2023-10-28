Стало известно, в каких городах подешевеет аренда жилья

Posted 27 октября 2023, 21:10
Published 27 октября 2023, 21:10
Modified 27 октября 2023, 21:14
Updated 27 октября 2023, 21:14
Среди городов, в которых платить за съемную квартиру можно будет скоро дешевле, оказались Сочи, Воронеж, Саратов, Ижевск и Иркутск.
Потенциал к снижению арендных ставок специалисты оценивали по темпам восстановления объема предложения съемного жилья. Наибольшими темпами жилье дешевело в Сочи (плюс 38 процентов). В остальных перечисленных городах — по плюс 34 процента, а в Иркутске — плюс 27 процентов. В этих городах за последние 30 дней стало на треть больше доступных лотов, поэтому прогнозируется снижение арендной платы.
«На рынок вновь начинают выходить квартиры по среднерыночным ценам, и в условиях снижения числа арендаторов происходит постепенная балансировка средних цен», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.
Из-за роста предложения арендная плата может также снизиться во Владивостоке (экспозиция выросла на 26 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 25 процентов), Перми (плюс 24 процента), Волгограде (плюс 21 процент) и Томске (плюс 18 процентов).
Дальнейшая динамика ставок аренды будет зависеть от происходящего в смежных сегментах рынка, уточнили в ЦИАН.
Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда комнат. Цена на их съем повысилась в 55 из 70 городов, которые рассматривали аналитики. В среднем арендные ставки выросли на 5,2 процента, до 8716 рублей в месяц.