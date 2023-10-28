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Posted 28 октября 2023, 09:43

Published 28 октября 2023, 09:43

Modified 28 октября 2023, 09:58

Updated 28 октября 2023, 09:58

Назван знак Зодиака, который начнет жить в богатстве в ноябре

Назван знак Зодиака, который начнет жить в богатстве в ноябре

28 октября 2023, 09:43
Фото: 1MI.
В ноябре для многих Знаков зодиака ожидается благоприятный период для важных дел, а один из них может стать намного богаче. А кто именно, в материале Newia.

По информации астрологов, в ноябре успешным станет путь Близнецов. Но чтобы поймать счастье за хвост, важно проявить настойчивость во всех своих делах.

Стоит побольше общаться с людьми и налаживать контакты, это подарит заряд позитивной энергии и предоставит возможность получить помощь от других. Есть, конечно, одно исключение — стоит избегать общения с теми, кто источает негатив.

В ноябре Близнецов ждет удача в материальном плане, в том числе им могут вернуть давний долг, повысить зарплату на работе или подарить значительную сумму денег. Не исключено, что будет неожиданный успех в монетизации хобби.

Что касается личной жизни, то в этом плане стоит стать более уверенными для реализации планов.

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