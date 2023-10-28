Назван знак Зодиака, который начнет жить в богатстве в ноябре

Стоит побольше общаться с людьми и налаживать контакты, это подарит заряд позитивной энергии и предоставит возможность получить помощь от других. Есть, конечно, одно исключение — стоит избегать общения с теми, кто источает негатив.



В ноябре Близнецов ждет удача в материальном плане, в том числе им могут вернуть давний долг, повысить зарплату на работе или подарить значительную сумму денег. Не исключено, что будет неожиданный успех в монетизации хобби.



Что касается личной жизни, то в этом плане стоит стать более уверенными для реализации планов.