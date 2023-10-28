Москвичам пообещали «африканское» тепло в конце октября

Posted 28 октября 2023, 09:00
Published 28 октября 2023, 09:00
Modified 28 октября 2023, 09:07
Updated 28 октября 2023, 09:07
Ожидается, что температурные показатели поднимутся до 10-12 градусов. Это будет продолжаться с понедельника до среды.
Днем в понедельник ожидается резкое повышение температуры до +5-10 градусов. В среду столбики термометров покажут 8-12 градусов.
Специалист отмечает, что хотя рекорды не ожидаются, температура будет находиться близко к ним. Роман Вильфанд также обратил внимание на то, что аномальное потепление будет как в первых пяти днях октября. Во время этого периода воздух придет с юга, особенно из Африки.
В понедельник возможны дожди с мокрым снегом, во вторник ситуация нормализуется, а в среду ожидаются новые осадки.