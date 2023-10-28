Москвичам пообещали «африканское» тепло в конце октября

Специалист отмечает, что хотя рекорды не ожидаются, температура будет находиться близко к ним. Роман Вильфанд также обратил внимание на то, что аномальное потепление будет как в первых пяти днях октября. Во время этого периода воздух придет с юга, особенно из Африки.