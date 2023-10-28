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Posted 28 октября 2023, 10:07

Published 28 октября 2023, 10:07

Modified 28 октября 2023, 10:09

Updated 28 октября 2023, 10:09

Диетолог назвала два напитка, после которых не хочется есть

Диетолог назвала два напитка, после которых не хочется есть

28 октября 2023, 10:07
Фото: 1MI.
Диетолог Маргарита Королева посоветовала пить чистую воду, когда появляется чувство голода, пишет m24.ру.

Эксперт сообщила, что когда человек чувствует голод, то полезно попробовать выпить чистую воду. По ее словам, иногда наш мозг обманывает нас, посылая сигнал о голоде раньше, чем это действительно нужно. В таких случаях причина может быть в недостатке воды в организме. Поэтому, выпив стакан теплой воды, чувство голода обычно уходит. Стоит отметить, что редкое потребление воды усиливает аппетит.

К тому же, вода оказывает благотворное воздействие на работу органов пищеварения.

«Однако, помимо воды, доктор рекомендует добавить в рацион овощные смузи. В них содержится больше воды и множество полезных веществ. Такие напитки значительно полезнее чая или кофе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что потребление большого количества кофеина может негативно повлиять на работу почек и нервной системы, при этом не способствуя уменьшению аппетита.

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