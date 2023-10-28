Диетолог назвала два напитка, после которых не хочется есть

Posted 28 октября 2023, 10:07
Published 28 октября 2023, 10:07
Modified 28 октября 2023, 10:09
Updated 28 октября 2023, 10:09
Эксперт сообщила, что когда человек чувствует голод, то полезно попробовать выпить чистую воду. По ее словам, иногда наш мозг обманывает нас, посылая сигнал о голоде раньше, чем это действительно нужно. В таких случаях причина может быть в недостатке воды в организме. Поэтому, выпив стакан теплой воды, чувство голода обычно уходит. Стоит отметить, что редкое потребление воды усиливает аппетит.
К тому же, вода оказывает благотворное воздействие на работу органов пищеварения.
«Однако, помимо воды, доктор рекомендует добавить в рацион овощные смузи. В них содержится больше воды и множество полезных веществ. Такие напитки значительно полезнее чая или кофе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что потребление большого количества кофеина может негативно повлиять на работу почек и нервной системы, при этом не способствуя уменьшению аппетита.