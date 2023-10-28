Диетолог назвала два напитка, после которых не хочется есть

Эксперт сообщила, что когда человек чувствует голод, то полезно попробовать выпить чистую воду. По ее словам, иногда наш мозг обманывает нас, посылая сигнал о голоде раньше, чем это действительно нужно. В таких случаях причина может быть в недостатке воды в организме. Поэтому, выпив стакан теплой воды, чувство голода обычно уходит. Стоит отметить, что редкое потребление воды усиливает аппетит.