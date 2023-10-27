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Posted 26 октября 2023, 22:25

Published 26 октября 2023, 22:25

Modified 26 октября 2023, 22:33

Updated 26 октября 2023, 22:33

В Москве накрыли бордель с путанами-трансвеститами из Средней Азии (ВИДЕО)

В Москве накрыли бордель с путанами-трансвеститами из Средней Азии (ВИДЕО)

26 октября 2023, 22:25
Фото: 1MI.
Проститутками в борделе работали мигранты-трансвеститы из Киргизии и Узбекистана, сообщает ТГ-канал «Топор 18+».

Отмечается, что притон пользовалась весьма большим спросом. Сейчас правоохранители проводят проверку по адресу, также выявляются лица, причастные к организации нелегального заведения. Самих мигрантов проверяют на предмет законного пребывания в России.

Ранее сообщалось, что сотрудники МУР обнаружили в столице подпольный БДСМ-бордель, стилизованный под фильм «50 оттенков серого». По данным Лайфа, в притоне работали трансвеститы и транссексуалы.

Также сообщалось о происшествии в Подмосковье, когда полиция задержала мигрантов-транссексуалов. Трое уроженцев Узбекистана ограбили дом работодателя, который насильно заставил их сменить пол и заниматься проституцией. В отместку транссексуалы украли у него паспорт, фотоаппарат и четырех чихуахуа.

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#Видео#Происшествия#Москва#Полиция#Путаны#Трансвеститы#Средняя Азия#Киргизия#Узбекистан#Нелегальное заведение
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