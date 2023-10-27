В Москве накрыли бордель с путанами-трансвеститами из Средней Азии (ВИДЕО)

Также сообщалось о происшествии в Подмосковье, когда полиция задержала мигрантов-транссексуалов. Трое уроженцев Узбекистана ограбили дом работодателя, который насильно заставил их сменить пол и заниматься проституцией. В отместку транссексуалы украли у него паспорт, фотоаппарат и четырех чихуахуа.