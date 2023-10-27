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Posted 27 октября 2023, 13:10

Published 27 октября 2023, 13:10

Modified 27 октября 2023, 13:12

Updated 27 октября 2023, 13:12

Пятиместное аэротакси совершило первый полет

Пятиместное аэротакси совершило первый полет

27 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI.
Archer Aviation провела первые испытания аэротакси, которое перемещается по воздуху, сообщает издание «N + 1».

Archer Aviation объявила о проведении первого испытания прототипа электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, под названием Midnight.

Аэротакси разработано для перевозки одного пилота и четырех пассажиров. В ближайшие месяцы планируется серия испытаний, включая полеты в режиме зависания и горизонтальные перемещения.

Организация хочет получить сертификат на модель Midnight в 2024 году, а в 2025 году запустить ее на рынок.

Ожидается, что аэротакси сможет набирать скорость до 241 километра в час, а на одной подзарядке оно будет пролетать более 160 километров.

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#Илья Протвинов#Общество#Archer Aviation#Аэротакси#Вертикальный взлет#Midnight#Испытания#Электрическое транспортное средство
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