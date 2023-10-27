Пятиместное аэротакси совершило первый полет

Posted 27 октября 2023, 13:10
Published 27 октября 2023, 13:10
Modified 27 октября 2023, 13:12
Updated 27 октября 2023, 13:12
Archer Aviation объявила о проведении первого испытания прототипа электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, под названием Midnight.
Аэротакси разработано для перевозки одного пилота и четырех пассажиров. В ближайшие месяцы планируется серия испытаний, включая полеты в режиме зависания и горизонтальные перемещения.
Организация хочет получить сертификат на модель Midnight в 2024 году, а в 2025 году запустить ее на рынок.
Ожидается, что аэротакси сможет набирать скорость до 241 километра в час, а на одной подзарядке оно будет пролетать более 160 километров.