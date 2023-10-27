Пугачева исчезла: Никто до сих пор не видел ее на Кипре

Posted 27 октября 2023, 20:04
Published 27 октября 2023, 20:04
Modified 27 октября 2023, 20:06
Updated 27 октября 2023, 20:06
Галкин был без Аллы, и сына тоже не заметили рядом с отцом. Как рассказали местные жители из числа россиян, Максим выступал на Кипре с концертом 20 октября. При этом не факт, что у звездной четы на этом острове действительно есть люксовая недвижимость, как ранее сообщали СМИ. Так, риэлтор по кипрской элитной недвижимости Татьяна сказала изданию, что это не более, чем слухи.
«Я 30 лет живу на Кипре. Знаю, что Пугачева с Галкиным были здесь вместе года 3-4 назад. Их застали в Никосии, за ужином в Pyxida — это один из самых дорогих ресторанов города, куда ходят наши звёзды, министры, политики, бизнесмены. Тогда их сфотографировали и опубликовали кадры в местных газетах. Больше я про них ничего не слышала. Честно говоря, местные не особо следят за российскими знаменитостями, нам гораздо интереснее Шакира, которая приобрела здесь недвижимость.
Сообщалось, что супруги могут быть владельцами кипрских апартаментов в элитном жилом комплексе One, стоимость квартир в котором начинается от 500 тысяч евро. Однако, по общему мнению, вряд ли они стали бы приобретать эти апартаменты для проживания. Речь может идти об инвестиции или сдачи жилья в аренду.