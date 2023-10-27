Пугачева исчезла: Никто до сих пор не видел ее на Кипре

Галкин был без Аллы, и сына тоже не заметили рядом с отцом. Как рассказали местные жители из числа россиян, Максим выступал на Кипре с концертом 20 октября. При этом не факт, что у звездной четы на этом острове действительно есть люксовая недвижимость, как ранее сообщали СМИ. Так, риэлтор по кипрской элитной недвижимости Татьяна сказала изданию, что это не более, чем слухи.