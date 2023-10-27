Нутрициолог рассказала о пяти принципах «диеты молодости»

Прежде всего, необходимо исключить из употребления противовоспалительные продукты, советует специалист. Это продукты питания, которые содержат много быстрых углеводов, трансжиров, различных добавок и алкоголь. Затем сбалансировать потребление и расход калорий и, наконец, добавить то, что способствует здоровому долголетию.