Нутрициолог рассказала о пяти принципах «диеты молодости»

Posted 27 октября 2023, 18:23
Published 27 октября 2023, 18:23
Modified 27 октября 2023, 18:26
Updated 27 октября 2023, 18:26
Прежде всего, необходимо исключить из употребления противовоспалительные продукты, советует специалист. Это продукты питания, которые содержат много быстрых углеводов, трансжиров, различных добавок и алкоголь. Затем сбалансировать потребление и расход калорий и, наконец, добавить то, что способствует здоровому долголетию.
Наш организм нуждается в достаточном количестве питьевой воды для биохимических процессов, вывода токсинов и поддержания эластичности кожи. Нерафинированное оливковое масло и жирная рыба являются источниками полезных жиров (омега-3 и омега-9). Их употребление позволит снизить общий уровень воспаления в организме и послужит строительным материалом для клеток.
Никак не обойтись без полноценного белка, который содержит все необходимые для нашего организма аминокислоты. Без него процессы старения ускоряются. Лучшими источниками легкоусвояемой белка считаются яйца, рыба, птица и творог.
Антиоксиданты занимают особое место в омолаживающей диете и помогают организму бороться со свободными радикалами и активными формами кислорода, которые повреждают клетки.