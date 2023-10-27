КМСП: Для малого и среднего бизнеса сохранят 3 льготные программы кредитования

Posted 27 октября 2023, 15:07
Published 27 октября 2023, 15:07
Modified 16 января, 05:26
Updated 16 января, 05:26
Они по-прежнему не превышают 7,5 процента (для средних предприятий) и 9 процентов (для микро- и малых предприятий). Об этом сообщил оператор программы — Корпорация малого и среднего предпринимательства (КМСП), информирует издание tass.ru.
В КМСП сообщили, что не изменилась и ставка по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных предприятий. Она держится на уровне трех процентов. По программе «1754» Министерства экономического развития РФ также действуют прежние условия.
Отметим, что программа «ПСК+1764» реализуется при поддержке Центробанка, КМСП и Минэкономразвития РФ. Срок действия льготных ставок по этой программе составляет пять лет. Погасить обязательства по кредиту заемщик должен в течение десяти лет. В качестве приоритетных определены следующие отрасли: переработка аграрной продукции, наука, профессиональная и техническая деятельность, а также сектор обрабатывающего производства и гостиничный бизнес. Для Дальневосточного региона и Кавказа приоритетом является логистика.
Реализация программы кредитования малых и средних предприятий, занимающихся разработками в области высоких технологий, осуществляется в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». В соответствии с условиями данной программы предприниматели могут оформить кредит до полумиллиона рублей по льготной ставке 3 процента годовых. При этом участники должны соответствовать ряду критериев. Так, деятельность таких организаций должна относиться к одной из шестнадцати отраслей, являющихся приоритетными. Кроме этого, предприятия должны находиться в статусе МСП, а их годовая выручка составлять от 100 миллионов рублей. Среднегодовой прирост выручки должен быть не менее 12 процентов. Еще одно условие — наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Напомним, по льготной программе «1764» для МСП действуют следующие ставки: ключевая ставка + 2,75 процента (но не более 12,25 процента при ключевой ставке до 13 процентов, не более 15 процентов — для малых предприятий, а также 13,5 процента — для средних предприятий при ключевой ставке, равной или выше 13 процентов).
Программы кредитования на льготных условиях являются частью национального проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным. Проект направлен на поддержку малых и средних предприятий. Его куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.