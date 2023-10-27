КМСП: Для малого и среднего бизнеса сохранят 3 льготные программы кредитования

Реализация программы кредитования малых и средних предприятий, занимающихся разработками в области высоких технологий, осуществляется в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». В соответствии с условиями данной программы предприниматели могут оформить кредит до полумиллиона рублей по льготной ставке 3 процента годовых. При этом участники должны соответствовать ряду критериев. Так, деятельность таких организаций должна относиться к одной из шестнадцати отраслей, являющихся приоритетными. Кроме этого, предприятия должны находиться в статусе МСП, а их годовая выручка составлять от 100 миллионов рублей. Среднегодовой прирост выручки должен быть не менее 12 процентов. Еще одно условие — наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности.