Представители каких знаков Зодиака чаще всего становятся начальниками?

Исследователи также назвали самые популярные профессии применительно к знакам зодиака. Так, оказалось, что психологами и таргетологами чаще всего становятся Раки. Фотографами, SMM-специалистами, маркетологами и бухгалтерами — Близнецы. Из Овнов получаются юристы или дизайнеры, из Рыб — инженеры, а из Водолеев — менеджеры. HR и PR привлекают Львов и Тельцов.