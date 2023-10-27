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Posted 26 октября 2023, 22:46

Published 26 октября 2023, 22:46

Modified 30 октября 2023, 23:33

Updated 30 октября 2023, 23:33

Представители каких знаков Зодиака чаще всего становятся начальниками?

Представители каких знаков Зодиака чаще всего становятся начальниками?

26 октября 2023, 22:46
Фото: Midjourney.
Аналитики одной из деловых сетей провели исследование и выяснили, что люди, рожденные под знаком Близнецы, чаще всего становятся руководителями организаций топ-менеджера, пишет Лайф.

Результаты исследования показали, что на вершину карьерной лестницы в большинстве случаев удается взобраться Близнецам (11,5%), Львам (11,1%) и Овнам (10,9%).

Гораздо реже удача в карьере сопутствует Рыбам, Скорпионам и Стрельцам — соответственно не выше 6,8% случаев.

Исследователи также назвали самые популярные профессии применительно к знакам зодиака. Так, оказалось, что психологами и таргетологами чаще всего становятся Раки. Фотографами, SMM-специалистами, маркетологами и бухгалтерами — Близнецы. Из Овнов получаются юристы или дизайнеры, из Рыб — инженеры, а из Водолеев — менеджеры. HR и PR привлекают Львов и Тельцов.

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#Развлечения#Близнецы#Знаки Зодиака#Рыбы#Львы#Стрельцы#Скорпионы
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