Представители каких знаков Зодиака чаще всего становятся начальниками?

Posted 26 октября 2023, 22:46
Published 26 октября 2023, 22:46
Modified 30 октября 2023, 23:33
Updated 30 октября 2023, 23:33
Результаты исследования показали, что на вершину карьерной лестницы в большинстве случаев удается взобраться Близнецам (11,5%), Львам (11,1%) и Овнам (10,9%).
Гораздо реже удача в карьере сопутствует Рыбам, Скорпионам и Стрельцам — соответственно не выше 6,8% случаев.
Исследователи также назвали самые популярные профессии применительно к знакам зодиака. Так, оказалось, что психологами и таргетологами чаще всего становятся Раки. Фотографами, SMM-специалистами, маркетологами и бухгалтерами — Близнецы. Из Овнов получаются юристы или дизайнеры, из Рыб — инженеры, а из Водолеев — менеджеры. HR и PR привлекают Львов и Тельцов.